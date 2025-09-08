G0QYwvMXoAAKFG7.jpg
Đội hình ra sân Hà Lan
G0QhLhFW0AALkwQ.jpg
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách đã tràn lên tấn công
G0QdfwnWkAEd2H .jpeg
Phút 11, Depay ghi bàn mở tỷ số với pha đệm cận thành chính xác
G0QmTZzWgAE0 60.jpg
Quinten Timber nhân đôi cách biệt cho Hà Lan
i0_wp_com Gvidas Gineitis 1.jpg
Cuối hiệp một, Litva vùng lên mạnh mẽ, Gineitis dứt điểm hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
G0QhLj8WUAA4JVS.jpeg
G0QhZ8aWsAA2dHQ.jpeg
Phút 43, hậu vệ Girdvainis đánh đầu san hòa 2-2
G0Qjco7XMAAo8hU.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-2
file82aieh0enwg1jxiu9dxf.jpg
Qua hiệp hai, Depay một lần nữa tỏa sáng
G0QsPNFXAAAInRh.jpg
Depay xác lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Hà Lan
G0QxQ5tWcAAKOHv.jpeg
Chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng của Hà Lan
G0Qbv1kW8AAmU85.jpeg
Depay đi vào lịch sử với 52 pha lập công, số bàn nhiều nhất cho "cơn lốc màu da cam"

Nguồn ảnh: Sofascore, OnsOrange, Ad.nl, 4333, Uefa