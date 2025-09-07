U23 Lebanon tận dụng lợi thế thể hình và lối chơi bóng bổng để tạo ra nhiều tình huống cố định nguy hiểm trước U23 Thái Lan. Sau hiệp một không bàn thắng, phút 48, trung vệ Farhat bật cao đánh đầu mở tỷ số, đưa Lebanon vượt lên dẫn trước.

Bàn thua khiến Thái Lan buộc phải dồn lên, và nỗ lực được đền đáp ở phút 73 khi Seksan Ratree ghi bàn gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Farhat tiếp tục tỏa sáng với cú đánh đầu chuẩn xác, hoàn tất cú đúp và tái lập lợi thế cho Lebanon.

U23 Thái Lan may mắn hòa Lebanon - Ảnh: FAT

Trận đấu trở nên kịch tính khi ở phút 88, thủ môn Lebanon mắc sai lầm, để Chanapach Buaphan dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Kết quả này khiến cục diện bảng F vòng loại U23 châu Á 2026 thêm phần căng thẳng, khó lường. Lượt trận cuối vào ngày 9/9, chủ nhà Thái Lan sẽ quyết đấu Malaysia, trong khi U23 Lebanon chỉ phải gặp Mông Cổ.

Trong khi đó, U23 Indonesia dù thắng Macau 5-0 nhưng vẫn đối diện nguy cơ lớn không thể góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Gerald Vanenburg mới có 4 điểm, kém U23 Hàn Quốc 2 điểm - đội toàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào.

Theo thể thức, chỉ đội đầu bảng giành vé trực tiếp, còn đội nhì phải so thành tích với các bảng khác. Điều này khiến trận đấu cuối cùng gặp U23 Hàn Quốc trở thành “chung kết” thực sự đối với đội bóng xứ vạn đảo.

U23 Indonesia nguy cơ hụt vé dự VCK U23 châu Á - Ảnh: Asean Football

Nếu không thắng, U23 Indonesia phải chờ đợi kết quả từ cặp đấu Lào vs Macau và hy vọng lọt nhóm 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Một số đại diện khác của Đông Nam Á như U23 Campuchia tiếp tục giữ cơ hội khi hạ Pakistan 1-0, Myanmar thua Nhật Bản 1-2. Trong khi đó, U23 Việt Nam thắng nhọc Singapore 1-0, Brunei thua Qatar 0-13, Lào thua Hàn Quốc 0-7, Malaysia hạ Mông Cổ 7-0.

Xếp hạng bảng F sau lượt trạn thứ 2

Xếp hạng các đội nhì bảng hiện tại

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore:

