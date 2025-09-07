Văn Thanh gặp chấn thương cổ chân. Anh được tiến hành phẫu thuật trong sáng 7/9 tại TP.HCM. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1996 được đưa về phòng hồi sức và chuẩn bị bước vào giai đoạn tập phục hồi. Theo các bác sĩ, hậu vệ CAHN cần khoảng 7 tháng để trở lại.

Với thời gian nghỉ dài như vậy, Văn Thanh vắng mặt ở phần lớn mùa giải V-League 2025/26 cũng như không thể góp mặt trong các đợt tập trung của tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Văn Thanh tạm xa sân cỏ trong 7 tháng.

Do chấn thương, Văn Thanh vắng mặt ở hai lần tập trung gần nhất của tuyển Việt Nam. Anh cũng phải làm khán giả trong các trận đấu vừa qua của CAHN tại Siêu Cúp Quốc gia, V-League và trận mở màn Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26.

Trước khi chấn thương, Văn Thanh thi đấu ổn định trong màu áo CLB CAHN. Ở mùa giải 2024/25, cầu thủ người Hải Phòng (Hải Dương cũ) ra sân tổng cộng 18 trận. Nhằm giữ chân Văn Thanh, CAHN ký hợp đồng tới năm 2028 với anh.