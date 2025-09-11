Mở đầu tập 6 tiếp tục với hội thao boxing từ tập trước. Sau khi hạ đo ván Thanh Duy, Anh Tú bước vào trận chung kết với Tim - được đánh giá là dẫn đầu về thể lực và có 1 năm tập boxing.

Dù chênh lệch về thể lực lẫn hạng cân, Anh Tú vẫn giành chiến thắng nhờ chiến thuật hợp lý.

Không như anh bạn thân, ở bảng nữ, LyLy bị Trang Pháp đánh hạ từ vòng loại. Ở vòng thi cuối, Trang Pháp tiếp tục hạ gục Hậu Hoàng để giành chiến thắng chung cuộc.

Mùa Sao nhập ngũ này, trừ 8 đội trưởng - những nghệ sĩ xuyên suốt, những nhân vật trải nghiệm khác chỉ tham gia khóa huấn luyện ngắn khoảng 2-3 ngày.

Anh Tú giành chiến thắng hội thao boxing. Ảnh: NSX

Sau hội thao boxing, Thanh Duy, Mạc Văn Khoa và Hải Đăng Doo hoàn thành khóa huấn luyện nên chào đồng đội rồi ra về.

Bốn nhân vật trải nghiệm tiếp theo gồm: rapper Double2T, ca sĩ Tăng Phúc, streamer PewPew và hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Lần đầu xuất hiện, Tăng Phúc đã bị chỉ huy nhắc nhở vì mái tóc vàng. Anh giải thích đã nhuộm đen trước đó nhưng do vội vàng gội đầu nên tóc lại "nhả" màu. Chỉ huy yêu cầu ca sĩ nhuộm đen lại trong buổi chiều.

Sau màn giới thiệu nhanh, PewPew, Thiên Ân và Tăng Phúc được phân công vào đội hình huấn luyện xếp đạn pháo lên xe tăng còn Double2T được phân công tham gia huấn luyện nội dung kéo pháo.

Ca sĩ Tăng Phúc bị nhắc nhở vì để tóc vàng vào quân ngũ. Ảnh: NSX

Kéo pháo là một trong những nội dung huấn luyện tiêu biểu, tái hiện phần nào hình ảnh hào hùng của bộ đội trong những chiến dịch lịch sử.

Pháo 130 M46 nặng 3.200-3.290kg, trung bình mỗi pháo thủ phải chịu tải khoảng 533kg khi vượt đồi dốc. Điều này khiến đội trưởng Độ Mixi lo lắng vì từng vật lộn với chứng thoát vị đĩa đệm làm đảo lộn cuộc sống cách đây 2 năm.

Dù từng tham gia Sao nhập ngũ và tham gia nội dung huấn luyện này, Độ Mixi vẫn trả lời sai tầm bắn xa nhất của khẩu pháo là 27.400m.

Streamer Độ Mixi không bị cắt sóng như đồn đoán. Ảnh: Chụp màn hình

Quá trình thi, khẩu đội 2 với Anh Tú, Hòa Minzy, LyLy và Bình An xuất phát trước nhưng lại vướng vũng lầy khiến các thành viên kiệt sức.

Trong khi đó, khẩu đội 1 gồm Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Độ Mixi và Double2T khởi đầu loay hoay nhưng di chuyển thuận lợi nên vượt lên cán đích trước. Sau khi thắng, họ chạy sang hỗ trợ khẩu đội 2 hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung huấn luyện khiến Hòa Minzy, LyLy nghẹn ngào khi nghĩ đến sự hy sinh, nỗi cơ cực của thế hệ cha ông từng trải qua trong quá khứ.

Trang Pháp gây chú ý khi vác viên đạn 30kg. Ảnh: NSX

Nhóm nghệ sĩ còn lại tham gia hội thao xếp đạn pháo lên xe tăng. Kíp 1 gồm PewPew, Trang Pháp, Huỳnh Anh và Linh Ngọc Đàm; kíp 2 gồm Chi Pu, Thiên Ân, Tăng Phúc và Tim.

Nội dung này, Trang Pháp - trưởng xe kíp 1 - gây ấn tượng khi một mình vác viên đạn pháo nặng hơn 30kg. Kíp của cô giành chiến thắng nhờ thao tác gọn gàng, ăn khớp trong từng bước di chuyển.

Trong khi đó, kíp còn lại thao tác đội mũ chậm, nhầm vị trí khi vào xe và phối hợp chưa ăn ý nên trễ hơn đến 3 phút.

Trích đoạn hội thao kéo pháo