Sao Việt 30/10/2026:

MC Trấn Thành hát cực sung

Trong một đêm nhạc phòng trà, đạo diễn - MC Trấn Thành gây chú ý khi có màn hát Mắt nai cha cha cha (sáng tác: Sỹ Luân) cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc và Thu Minh. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, anh vẫn gây ấn tượng với phần thể hiện chỉn chu, tự tin và đầy năng lượng. Gần cuối bài, Trấn Thành còn mạo hiểm hát solo một đoạn với tông gốc của Hồng Ngọc khiến nữ ca sĩ trố mắt, tỏ ra thích thú.

MC, đạo diễn Trấn Thành có giọng bẩm sinh khá tốt, có nhạc cảm, thẩm mỹ và tình yêu lớn dành cho âm nhạc. Anh thường hát góp vui cùng các ca sĩ tại một số chương trình, sự kiện. Dù vậy, anh từng gây tranh cãi vài lần do cố thể hiện những bài khó, nằm ngoài vùng an toàn.

Trấn Thành cùng Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc và Thu Minh hát "Mắt nai cha cha cha"

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn cảnh báo lừa đảo

Trên trang cá nhân, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn lên tiếng cảnh báo lừa đảo. Cụ thể, một tài khoản mạo danh Tân Nhàn liên hệ với người quen của chị để vay 80 triệu đồng. Khi bị nghi ngờ, kẻ mạo danh Tân Nhàn từ chối nghe điện thoại, đề nghị không nhắn tin qua Facebook, Zalo với lý do "sợ bị chồng phát hiện".

Tân Nhàn khẳng định không có nhu cầu vay tiền, cảnh báo người xung quanh thận trọng với chiêu trò mạo danh lừa đảo. Chị cũng đặt vấn đề vì sao kẻ xấu có thể tạo tài khoản giống hệt mình để liên hệ vay tiền.

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Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV