Sao Việt 6/11/2026

Tin sao Việt 6/11: Các con nuôi của Phi Nhung nghẹn ngào viết về mẹ giữa những tin đồn không hay về nữ ca sĩ. Ca sĩ Thanh Thảo khoe ảnh tình cảm bên Quang Dũng, người từng cùng cô làm nên cặp song ca ăn khách.

Các con nuôi nghẹn ngào và bức xúc tin đồn về Phi Nhung

Nhiều con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đăng bài trên trang cá nhân bày tỏ nỗi nhớ mẹ. Phạm Đức Hiếu viết tâm thư, cho biết mẹ đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng, dạy dỗ các con, chỉ mong các con học hành đến nơi đến chốn, sống tử tế. Anh hứa cùng các em sẽ tiếp tục cố gắng để không phụ lòng mẹ. Thiên Ngân nói 'ghét những gì đang diễn ra và lan truyền qua nay' và khẳng định chưa từng cảm nhận điều gì bất lợi khi được mẹ nuôi chăm lo và mong mẹ được yên nghỉ.

Đức Hiếu, Quỳnh Trang, Thiêng Ngân (từ trái qua phải).

Các bài viết xuất hiện khi một số thông tin về Phi Nhung lan truyền trên mạng, được các con nuôi cho là không đúng sự thật. Ca sĩ Quỳnh Trang cho rằng nếu còn ở đây, mẹ hẳn sẽ cười và bảo “thôi kệ đi con”. Cô tin cái tên Phi Nhung được khán giả yêu mến gần 3 thập kỷ không chỉ nhờ giọng hát mà còn bởi nhân cách và mong để thời gian, nhân quả trả lời. Phạm Đức Hiếu cũng gửi lời biết ơn sư phụ cùng những người đã dìu dắt các con sau khi mẹ ra đi.

Thanh Thảo khoe ảnh kỷ niệm bên Quang Dũng

Ca sĩ Thanh Thảo đăng trên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng Quang Dũng. Nữ ca sĩ cho biết trong khi nhiều người thích khoe ảnh mới, cô lại thích khoe những tấm ảnh mang giá trị kỷ niệm. Lần này, cô chọn chia sẻ khoảnh khắc bên người bạn từng song ca cùng mình.

Thanh Thảo và Quang Dũng trong một tấm hình cũ.

Thanh Thảo gọi Quang Dũng và mình là đôi song ca “siêu hot một thời”. Không chỉ đăng ảnh, cô còn đố khán giả kể tên những bài hit mà hai người từng thể hiện cùng nhau. Bài đăng mang tinh thần hoài niệm, gợi nhắc thời kỳ cặp song ca Quang Dũng và Thanh Thảo được khán giả yêu thích.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV