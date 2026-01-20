Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 thửa đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Thanh Oai (Hà Nội). Các lô đất này có vị trí gần dự án Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup.

Việc tạm hoãn được thực hiện theo công văn của UBND xã Thanh Oai ban hành trong ngày 20/1.

Đối với khách hàng đã mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết sẽ hoàn trả tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước hoặc bảo lưu tiền mua hồ sơ theo đề nghị của khách hàng tham gia đấu giá.

Một khu đất đấu giá ở huyện Thanh Oai (cũ), Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

“Việc tổ chức đấu giá lại sẽ được niêm yết và thông báo công khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan”, đơn vị tổ chức đấu giá nêu rõ.

Trước đó, theo kế hoạch, phiên đấu giá 29 lô đất dự kiến diễn ra vào sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai.

Các thửa đất có diện tích từ 83,87-180,46m2, được phép xây dựng tối đa 5 tầng. Giá khởi điểm được đưa ra là 14 triệu đồng/m2, tiền đặt trước dao động từ gần 300-500 triệu đồng mỗi thửa.

Hình thức đấu giá là đấu từng thửa đất bằng bỏ phiếu trực tiếp (2 vòng đấu giá, tối thiểu là 1 vòng đấu giá bắt buộc và tối đa là 2 vòng đấu giá).

Về bước giá, tại vòng đấu bắt buộc, bước giá được quy định là 40 triệu đồng/m2. Sang vòng đấu thứ hai, bước giá là 2 triệu đồng/m2.