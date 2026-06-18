Sự kiện do Hội Tin học Y tế Việt Nam, Công ty Công nghệ Y tế toàn cầu TPP (Vương quốc Anh) và Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp tổ chức, dự kiến quy tụ các chuyên gia quốc tế về hồ sơ bệnh án điện tử, dữ liệu y tế và AI, mang đến những kinh nghiệm thực tiễn từ các hệ thống y tế tiên tiến trên thế giới.

Ban tổ chức cho biết, hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia gồm: ông Frank Hester OBE - Nhà sáng lập TPP, một trong những doanh nghiệp công nghệ y tế hàng đầu thế giới; TS. Matt Curtis, bác sĩ đang làm việc tại Vương quốc Anh và là chuyên gia lâm sàng về việc sử dụng hệ thống hồ sơ y tế điện tử; PGS.TS Trần Quý Tường - Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, đại diện Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và nhiều chuyên gia, nhà quản lý y tế trong nước; Tiến sĩ Hui-Chi Yeh, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của TPP, phụ trách các dự án và quan hệ đối tác chiến lược của TPP tại nhiều quốc gia trong khu vực, đồng thời làm việc với các cơ quan quản lý và đối tác địa phương để cung cấp chuyển đổi số năm.

Các diễn giả sẽ tập trung trao đổi về hồ sơ bệnh án điện tử, bệnh viện thông minh, dữ liệu y tế và những ứng dụng AI đang làm thay đổi cách thức vận hành của hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại. Dù được đánh giá là công nghệ giàu tiềm năng, AI chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi được xây dựng trên một nền tảng dữ liệu đủ lớn, đủ tin cậy và được chuẩn hóa.

Theo các chuyên gia tham gia hội thảo, một trong những giá trị chiến lược của hồ sơ bệnh án điện tử là tạo ra nguồn dữ liệu y tế có cấu trúc, chất lượng cao và được cập nhật liên tục. Đây chính là "nguyên liệu" để phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế.

Khác với bệnh án giấy truyền thống, hồ sơ bệnh án điện tử cho phép lưu trữ toàn bộ quá trình khám chữa bệnh của người dân trên môi trường số. Các dữ liệu từ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc, tiền sử bệnh lý và diễn biến điều trị được cập nhật liên tục, tạo thành một bức tranh sức khỏe toàn diện của từng người bệnh.

Khi được kết nối trong hệ thống y tế, nguồn dữ liệu này giúp AI có cơ sở để phân tích, dự báo và hỗ trợ các quyết định lâm sàng.

Theo các diễn giả quốc tế, các quốc gia triển khai thành công bệnh viện thông minh đều bắt đầu từ việc xây dựng nền tảng dữ liệu y tế số. Chỉ khi dữ liệu được chuẩn hóa và liên thông, các công nghệ như AI, dữ liệu lớn (Big Data) hay phân tích dự báo mới có thể phát huy hiệu quả.

Đối với Việt Nam, việc thúc đẩy triển khai hồ sơ bệnh án điện tử không chỉ giúp giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị bệnh viện mà còn tạo nền tảng để phát triển các ứng dụng AI trong tương lai.

Trong bối cảnh AI đang trở thành động lực phát triển mới của ngành y tế toàn cầu, việc tiếp cận sớm các kinh nghiệm quốc tế và xây dựng nền tảng dữ liệu vững chắc được xem là chìa khóa để Việt Nam khai thác hiệu quả tiềm năng của công nghệ này, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân.

Đăng ký tham dự Hội thảo tại Đà Nẵng vào ngày 23/6/2026:

https://tpp-uk.com/vn-event-register-of-interests-dn/

Phương Dung