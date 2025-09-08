Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội thuộc dự án Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, thôn Pré, xã Đức Trọng.

Dự án do CTCP Đầu tư Nhà An Bình làm chủ đầu tư, có quy mô gồm 3 khối chung cư với tổng số 303 căn hộ, trong đó 241 căn để bán và 62 căn cho thuê. Ngoài ra, dự án còn có 1 khối nhà ở thương mại với tổng số 68 căn.

Một góc dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội. Ảnh: S.T

Trong đợt mở bán này, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ mua 21 căn hộ nhà ở xã hội tại khối nhà 3C của dự án. Các căn hộ có diện tích từ 35-55 m2/căn, với giá bán bình quân 11,2 triệu đồng/m2. Theo đó, giá bán mỗi căn dao động từ 400-630 triệu đồng.

CTCP Đầu tư Nhà An Bình sẽ tiếp nhận hồ sơ mua 21 căn hộ nhà ở xã hội nói trên từ ngày 15/8, dự kiến ký hợp đồng mua bán trong tháng 10/2025.

Người dân đáp ứng điều kiện và có nhu cầu mua nhà ở xã hội có thể nộp hồ sơ tại Nhà sinh hoạt cộng đồng, tòa 3C, dự án Ecohome Phú Hội, thôn Pré, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng hoặc tại trụ sở công ty, tòa CT2, chung cư Ecolife Riverside, đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.