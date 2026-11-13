Sự cố sập nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TPHCM) khiến nhiều mảng tường, mái tôn và vật dụng đổ xuống, nhiều người mắc kẹt bên trong.

Trưa 13/11, một lãnh đạo UBND phường Tân Thuận (TPHCM) đã xác nhận vụ việc sập nhà trên đường Bùi Văn Ba và cho biết địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý sự cố.

Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: D.J

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, người dân sống trên đường Bùi Văn Ba bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn. Chạy ra kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện hai nhà dân sập hoàn toàn, 5 căn liền kề bị ảnh hưởng, hư hại nặng với nhiều người mắc kẹt bên trong nên trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Thuận phối hợp cùng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã có mặt phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo và phân luồng điều tiết giao thông.

Lực lượng PCCC và CNCH Công an TPHCM tiếp cận hiện trường vụ sập. Ảnh: MĐ

Sống sát hiện trường, ông Long vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc. Ông kể, khi đang ở trong nhà, ông bất ngờ nghe một tiếng nổ rất lớn. Chạy vội ra ngoài kiểm tra, ông chứng kiến cảnh tượng tan hoang, gạch đá văng tung tóe. Căn nhà bên cạnh của ông cũng bị ảnh hưởng, hư hại một phần.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, triển khai công tác cứu hộ

Do tuyến đường Bùi Văn Ba có mật độ phương tiện lưu thông lớn vào giờ cao điểm trưa, vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Đến hơn 12h trưa cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường, ứng cứu các nạn nhân bị kẹt trong vụ sập nhà.

Theo thông tin ban đầu từ Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, có 6 nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau sự cố. Trong đó, 2 người được chuyển đến Bệnh viện Tân Hưng, 4 người được đưa đến Bệnh viện Khánh Hội.

Hiện các ê-kíp cấp cứu vẫn tiếp tục triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường. Số lượng nạn nhân trong vụ việc chưa được xác định đầy đủ. Tình trạng sức khỏe của các nạn nhân sẽ tiếp tục được theo dõi, cập nhật.