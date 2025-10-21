Sáng nay, tại phiên thảo luận tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh nhiệm kỳ qua "công tác lãnh đạo chỉ đạo phải nói rất đặc biệt" khi đã vượt lên thông lệ với những tầm nhìn, tư duy chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là của Tổng Bí thư, "có những việc chưa hề có tiền lệ".

Bộ trưởng nhấn mạnh, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương rất quyết liệt, đồng bộ, đã tạo ra được những kết quả tốt trên tất cả lĩnh vực.

"Chúng ta thực hiện cuộc cách mạng lớn nhất lịch sử, một cách toàn dân, toàn diện, đồng bộ, quyết liệt và quyết tâm rất cao", Bộ trưởng khẳng định.

Với tinh thần quyết tâm, Bộ trưởng nhấn mạnh, đến giờ phút này cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trọng đại của đất nước đó là sắp xếp lại mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Qua 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng nhìn nhận, về tổng thể cơ bản tốt, không có gián đoạn, không có đứt gãy và đảm bảo được sự liên thông, đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo để đảm bảo được chất lượng và hiệu quả sau sắp xếp.

Tuy nhiên, Bộ trưởng chia sẻ với tư cách "là người trong cuộc, nên rất hiểu" về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết tới đây sẽ rà soát tiếp để thực hiện sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố. Ảnh minh họa

Về chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt ở cấp xã còn có khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tổ chức bộ máy mới chỉ có hướng dẫn hành chính chứ chưa ổn định, nên cần có điều chỉnh về thể chế để đáp ứng yêu cầu.

Về phân cấp, phân quyền, Bộ trưởng cho biết sau khi rà soát đã phân định thẩm quyền cho cấp xã còn 859 nhiệm vụ chứ không phải 1.060 nhiệm vụ. Như vậy, Trung ương phân cấp cho cấp tỉnh lên tới 949 nhiệm vụ, đây là khối lượng rất lớn, rất nặng nề.

"Mức độ phân cấp từ Trung ương đến địa phương đã đạt 56%. Nếu để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, mức độ này chưa phải cao, tới đây sẽ phải tiếp tục. Tuy nhiên, chúng tôi cũng dự kiến sẽ có một khoảng thời gian để đánh giá lại toàn bộ quá trình phân cấp, phân quyền thời gian qua nhằm điều chỉnh cho phù hợp", Bộ trưởng nêu.

Về thủ tục hành chính và cơ sở vật chất, Bộ trưởng Trà cho rằng còn nhiều vấn đề tồn tại, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là hoàn thiện hệ thống thể chế. Trọng tâm là hoàn thành việc phân loại đơn vị hành chính, xác định tiêu chuẩn đơn vị hành chính và tiêu chuẩn đô thị.

Ngoài ra, việc giao chỉ tiêu biên chế phải dựa trên vị trí việc làm, gắn với phân loại đơn vị hành chính, “không thể cào bằng”.

Theo Bộ trưởng, tùy vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, mức độ phân cấp, phân quyền và thẩm quyền được giao để xác định biên chế cho từng đơn vị cấp xã, cấp tỉnh. Đây là vấn đề rất lớn, Bộ đang tập trung cao xây dựng đề án báo cáo Bộ Chính trị, dự kiến hoàn thành trong tháng này. Sau khi báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về nội dung này.

Liên quan đến việc điều chỉnh mức lương cơ sở và phụ cấp khi phân loại lại đơn vị hành chính, Bộ trưởng nêu rõ, chắc chắn sẽ phải rà soát tổng thể các cơ chế, chính sách đã ban hành, kể cả các chương trình mục tiêu quốc gia để tính toán, điều chỉnh phù hợp.

Về cán bộ, công chức, Bộ trưởng Nội vụ nêu yêu cầu phải cần tập trung cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, nhất là ở cấp xã, nếu không sẽ rất khó khăn. Trước đây, cấp xã chỉ làm những công việc thuần túy nhưng hiện nay khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ, chức năng rất cao.

"Anh em làm được như thế này đã rất đáng trân trọng, nhưng cần đạt hai mục tiêu lớn: vừa kiến tạo phát triển, vừa phục vụ người dân. Tới đây, chúng tôi sẽ có hướng dẫn kỹ hơn”, bà Trà chia sẻ.

Tuy nhiên có những việc cấp xã không thể thực hiện được như việc giao đất cho doanh nghiệp, sẽ có khó khăn, lúng túng ban đầu.

Bộ trưởng cũng khẳng định tới đây sẽ phải rà soát tiếp để thực hiện sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố theo kế hoạch là tháng 5/2026 và hiện Bộ đã phải chuẩn bị dự thảo nghị định.

Với sắp xếp đơn vị sự nghiệp thì đã có kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ đã ban hành kế hoạch và các bộ, ngành đang triển khai để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Với sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh sẽ cố gắng thực hiện, đạt được mục tiêu năm 2026 căn bản sắp xếp, ổn định.