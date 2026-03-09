Tôi có khoảng 15 năm kinh nghiệm lái xe và luôn cố gắng áp dụng những thói quen giúp tiết kiệm nhiên liệu. Trước đây, khi sử dụng xe số sàn, tôi thường đạp côn hoặc đưa cần số về “mo” để xe trôi theo quán tính khi đường thoáng. Khi đó, vòng tua máy chỉ duy trì ở mức khoảng 700-800 vòng/phút nên theo cảm nhận của tôi, xe tiêu thụ nhiên liệu ít hơn.

Hiện nay tôi đã chuyển sang sử dụng xe số tự động. Tuy vậy, trong một số tình huống như chuẩn bị đến đèn đỏ hoặc ngay khi chạy trên cao tốc, tôi vẫn có thói quen chuyển cần số từ D sang N để xe trôi theo trớn.

Không ít người có thói quen chuyển số về N ngay khi xe đang chạy để tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn liệu cách làm này có thực sự giúp tiết kiệm xăng hay không. Đồng thời, lo ngại việc chuyển số về N khi xe vẫn đang chạy có thể ảnh hưởng đến độ bền của hộp số tự động về lâu dài.

Rất mong nhận được ý kiến tư vấn từ các chuyên gia và những người có kinh nghiệm về vấn đề này. Xin cảm ơn!

Độc giả Võ Xuân An (Thanh Xuân, Hà Nội)

