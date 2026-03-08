Giá nhiên liệu liên tục leo thang trong thời gian gần đây đang trở thành nỗi lo lớn đối với nhiều người sử dụng ô tô, xe máy. Mỗi lần ghé cây xăng, không ít tài xế phải “đau ví” khi số tiền phải trả ngày càng cao.

Theo điều chỉnh từ chiều 7/3, giá xăng RON95-III đã tăng lên mức 27.040 đồng/lít, trong khi xăng E5 RON92 cũng lên tới 25.220 đồng/lít. Đáng chú ý, giá dầu diesel thậm chí đã vượt mốc 30.000 đồng/lít, đạt 30.230 đồng/lít. Mức giá này đang tiệm cận vùng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, khiến chi phí đi lại và vận hành phương tiện tăng mạnh.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu có thể còn leo thang, nhiều tài xế bắt đầu quan tâm đến những mẹo nhỏ giúp tiết kiệm xăng. Một trong những kinh nghiệm phổ biến được cánh tài xế sử dụng xe xăng truyền tai nhau là nên đổ nhiên liệu vào sáng sớm hoặc chiều tối thay vì buổi trưa và chiều.

Đổ xăng vào sáng sớm là kinh nghiệm được nhiều tài xế truyền tai nhau. Ảnh: Hoàng Hiệp

Anh Nguyễn Văn Hưng, tài xế dịch vụ tại Hà Nội cho biết, thường đổ xăng khoảng 6-7h sáng, lúc bắt đầu đi làm. Thời điểm đó vừa ít người, đỡ phải xếp hàng mất thời gian mà lại được "lợi xăng" hơn vào những lúc khác.

"Vào sáng sớm xăng sẽ đặc hơn, ít bay hơi hơn nên với cùng một số tiền sẽ có lượng xăng nhiều hơn so với đổ xăng vào thời điểm nhiệt độ lên cao như buổi trưa hoặc chiều. Những người thường xuyên đổ đầy bình và chạy nhiều như chúng tôi cảm nhận khá rõ", anh Hưng chia sẻ.

Không chỉ tài xế dịch vụ, nhiều người dùng ô tô cá nhân cũng tin vào kinh nghiệm này. Một số cho rằng chỉ cần tiết kiệm vài phần trăm nhiên liệu mỗi lần đổ, cộng dồn trong thời gian dài cũng là khoản đáng kể.

Lý giải cho điều này, một số chuyên gia cho biết xăng dầu là chất lỏng và có thể giãn nở mạnh theo nhiệt độ môi trường theo nguyên lý "nóng nở ra, lạnh co vào".

Cụ thể, theo nghiên cứu, xăng có hệ số giãn nở ra khoảng 0,1-0,15% cho mỗi nhiệt độ tăng thêm. Như vậy, nếu sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày/đêm là khoảng 10 độ C, lượng xăng dôi thêm sẽ vào khoảng 1-1,5% thể tích.

Với một chiếc xe có dung tích bình chứa khoảng 40 lít, nếu đổ "full" bình vào thời điểm sáng sớm có thể "lời" thêm khoảng 0,4-0,6 lít, tương đương với số tiền khoảng 10-15 nghìn đồng. Thế nên, chuyên gia cho rằng, nhiều người chọn thời điểm đổ xăng vào sáng sớm hoặc đêm muộn khi nhiệt độ thấp là có cơ sở.

Đổ xăng khi nhiệt độ xuống thấp có thực sự đem lại "món hời" cho chủ xe? Ảnh: Hoàng Hiệp

Tuy vậy, các chuyên gia cũng cho rằng đó là trên lý thuyết, thực tế mức chênh lệch rất ít.

Nguyên nhân là các bồn chứa tại cây xăng thường được đặt sâu dưới đất, nơi môi trường có nhiệt độ tương đối ổn định, ít chịu tác động trực tiếp của nắng nóng trong ngày. Vì vậy, thể tích nhiên liệu gần như không biến động nhiều giữa các thời điểm đổ xăng.

Ngoài ra, thể tích giãn nở đối với dầu diesel thấp hơn rất nhiều so với xăng, do vậy sự chênh lệch đối với xe máy dầu là không đáng kể. Nói cách khác, việc chọn thời điểm đổ nhiên liệu có thể mang lại cảm giác "hời hơn", nhưng mức chênh lệch thực tế khó đủ lớn để tạo ra khác biệt rõ rệt trong chi phí sử dụng xe.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, ngoài việc chú trọng thời điểm đổ xăng, người dùng nên quan tâm đến những yếu tố có tác động lớn hơn đến mức tiêu thụ nhiên liệu. Chẳng hạn như giữ áp suất lốp đúng tiêu chuẩn, bảo dưỡng xe định kỳ, lái xe đều ga, hạn chế tăng tốc đột ngột,...

Ngoài ra, một số kinh nghiệm thực tế khác cũng được nhiều tài xế chia sẻ. Ví dụ, nên tránh đổ xăng khi xe bồn vừa tiếp nhiên liệu cho cây xăng, bởi lúc đó cặn trong bồn có thể bị khuấy lên; hoặc không nên để bình xăng cạn kiệt mới đi tiếp nhiên liệu.

Xét về đặc tính vật lý của nhiên liệu, việc đổ xăng vào sáng sớm hoặc chiều tối có thể mang lại đôi chút lợi thế. Tuy vậy, yếu tố quyết định mức tiêu hao nhiên liệu của mỗi chiếc xe vẫn nằm ở thói quen sử dụng, cách vận hành và việc bảo dưỡng định kỳ của người dùng.

Nói cách khác, lựa chọn thời điểm đổ xăng chỉ mang tính hỗ trợ, còn cách lái xe và chăm sóc phương tiện mới là chìa khóa giúp tiết kiệm nhiên liệu một cách bền vững.

