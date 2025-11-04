Ngày 4/11, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết khoảng 15m tường Hoàng thành Huế (còn được gọi là Đại Nội) bị sập do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài những ngày qua.

Trước đó, mưa lớn khiến khu vực Hoàng thành Huế ngập sâu, đặc biệt đoạn tường phía đường Đặng Thái Thân bị sập vào chiều tối 2/11.

Ông Trung cho hay, khi quan sát trực quan, có thể thấy các viên gạch trong tường đã bị rời kết cấu sau thời gian dài tồn tại; mưa kéo dài khiến tường ngậm nước, mất độ bền, dẫn đến đổ sập.

Một đoạn tường dài khoảng 15m của Hoàng thành Huế bị sập. Ảnh: G.X

Sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã báo cáo UBND TP Huế để chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá mức độ hư hại, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.

“Trước mắt, chúng tôi tiến hành rào chắn, đảm bảo an toàn khu vực tường sập. Về lâu dài, sau khi có kết quả đánh giá tổng thể, sẽ triển khai các giải pháp tu bổ, gia cố nhằm đảm bảo tính bền vững của công trình”, ông Trung nói.

Trong hơn một tuần qua, TP Huế liên tiếp hứng chịu 3 đợt lũ lớn, khiến nhiều tuyến đường trung tâm ngập sâu. Hàng loạt công trình thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế bị ngập nặng. Khu vực Đại Nội ngập sâu khoảng 0,3m, nhiều cung điện bị nước tràn vào đến hiên.