Ông Vũ Lê Quân, Chánh Văn phòng, Đại diện SASCO nhận giải thưởng TOP 10 Bán lẻ Việt Nam năm 2025

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số, xanh hóa vận hành và tôn vinh vai trò đặc biệt của SASCO trong việc đưa hình ảnh hàng Việt, văn hóa Việt, dịch vụ phi hàng không đẳng cấp đến gần hơn với thế giới, ngay tại cửa ngõ hàng không nhộn nhịp bậc nhất trong khu vực.

Chuỗi bán lẻ SASCO Shop & SASCO Duty Free đã trở thành một phần trong trải nghiệm hàng không, nơi du khách khởi đầu và khép lại hành trình với cảm xúc “Proud to be Vietnamese”. Hơn 30.000 sản phẩm đến từ 200 thương hiệu quốc tế và nội địa góp phần tạo nên một “trung tâm bán lẻ sầm uất” giao hòa giữa hiện đại và bản sắc Việt.

“Việt Nam thu nhỏ” giữa sân bay quốc tế

Bước chân vào những không gian mua sắm của SASCO, du khách như được chào đón bởi hơi thở Việt Nam giữa lòng sân bay hiện đại, du hành qua những vùng miền đặc sắc của đất nước, trải nghiệm không gian của đặc sản ẩm thực vùng miền, quà tặng và sản phẩm thủ công truyền thống cùng hội tụ.

“Tôi rất ấn tượng khi có thể mua nhiều sản vật địa phương đặc sắc trong các gian hàng SASCO Shop, mọi thứ đều được bài trí tinh tế, mang cảm giác rất riêng của Việt Nam vừa hiện đại, vừa đậm bản sắc”, một vị khách Pháp chia sẻ.

Không gian mua sắm SASCOSHOP tựa một Việt Nam giàu bản sắc với sự hiện hiện của muôn vàn sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu đến từ tinh hoa làng nghề Việt Nam, các thương hiệu Việt uy tín nhất

Theo thống kê, khách hàng nội địa chiếm gần 70% doanh số, yêu thích các sản phẩm như đồ uống, bánh kẹo, cà phê, quà lưu niệm; trong khi khách quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng đặc sản Việt Nam, chocolate, nước hoa, quà thủ công. “Với thông điệp Quà Việt tinh hoa, mỗi sản phẩm tại hệ thống cửa hàng SASCO được chọn lựa kỹ càng gắn câu chuyện văn hóa Việt Nam được kể bằng trải nghiệm xúc giác, vị giác và cảm xúc”, đại diện cửa hàng nói.

Tại Tân Sơn Nhất, hệ thống SASCO Duty Free với hơn 20 quầy hàng, 15 ngành hàng chủ lực và hàng trăm thương hiệu quốc tế danh tiếng, mang đến giá cả cạnh tranh sánh ngang với các trung tâm miễn thuế hàng đầu thế giới. Những trải nghiệm mua sắm tiêu chuẩn Quốc tế tại SASCO Duty Free sẽ thêm nguồn hứng khởi cho chuyến du lịch của du khách.

Hơn 32 năm được khách hàng tin yêu, chuỗi cửa hàng bán lẻ SASCO Shop và SASCO Duty Free luôn khẳng định được uy tín và trở thành điểm đến lý tưởng, yêu thích trên mỗi hành trình qua Tân Sơn Nhất.

Đổi mới & xanh hóa, tăng trưởng bền vững

Theo Vietnam Report 2025, SASCO nằm trong nhóm doanh nghiệp tiên phong thực hiện chuyển đổi số toàn diện. SASCO tích hợp nền tảng Microsoft Dynamics 365 vào hệ sinh thái dịch vụ, triển khai đồng bộ với hệ thống thương mại điện tử là kênh bán hàng trực tuyến để cung cấp sản phẩm, dịch vụ sân bay thông minh, cá nhân hóa; qua đó giúp thấu hiểu khách hàng sâu sắc hơn, mở rộng trải nghiệm đa kênh, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng tầm thương hiệu. Chiến lược của SASCO không dừng ở việc mang đến dịch vụ xuất sắc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái bán lẻ bền vững, kết nối văn hóa - con người qua trải nghiệm đẳng cấp, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành dịch vụ phi hàng không Việt Nam và tăng trưởng bền vững.

Chiến dịch Sống tiêu dùng xanh - Think Green - Live Green 2025 tại hệ thống bán lẻ SASCO nhận được sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước

Từ cột mốc Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ Việt Nam 2025, SASCO tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái bán lẻ và dịch vụ mang đậm “ADN Tiên phong - Bản sắc - Bền vững”. Mỗi sản phẩm, mỗi không gian tại SASCO đều kể câu chuyện về một Việt Nam thân thiện, sáng tạo và hội nhập, góp phần khẳng định vị thế của hàng không và thương hiệu quốc gia Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Sau hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, SASCO phát triển hệ sinh thái dịch vụ phi hàng không đa dạng, từ phòng chờ thương gia, nhà hàng ẩm thực, dịch vụ chăm sóc khách hàng đến bán lẻ hàng hóa cao cấp. Với sự ra đời của Nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất (2025), SASCO tiếp tục khẳng định bản lĩnh dẫn đầu và hoàn chỉnh khi mang đến không gian bán lẻ và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế kết hợp công nghệ hiện đại, trải nghiệm và văn hóa Việt cùng thăng hoa. Các phòng chờ thương gia Lotus Lounge, Le Saigonnais, The SENS Business Lounge và hệ thống SASCO Shop, SASCO Duty Free trở thành những biểu tượng mới của sự hiếu khách và đẳng cấp dịch vụ Việt Nam. Không đơn thuần mang lại tiện ích, SASCO mang đến trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn với tinh thần Tiên phong chinh phục - Chạm kết nối tinh hoa Việt.

Vĩnh Phú