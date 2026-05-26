Ngày 26/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Anh Điệp (TikToker “Tàng Keng Ông Trùm”) 3 năm tù, Đoàn Quốc Việt (TikToker “Dù Bầu Trời”) 2 năm tù cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, Điệp khai nhận làm clip để thu hút sự chú ý trên TikTok. Ngày 8/10/2025, Điệp sử dụng điện thoại quay 2 video có nội dung thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền, xúc phạm người dân miền Nam; kích động thái độ thù địch, gây kỳ thị, chia rẽ giữa các vùng miền, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngoài ra, các video còn công kích hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai tại các tỉnh phía Bắc, gây tác động tiêu cực đến công tác cứu trợ.

Sau khi đăng tải lên TikTok, 2 video của Điệp có lượng lớn người xem, bình luận, chia sẻ. Nội dung các video gây bức xúc trong dư luận, kéo theo làn sóng chỉ trích, lên án mạnh mẽ, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh trên không gian mạng.

Giữa tháng 10/2025, sau khi xem các video của Điệp trên TikTok, Việt đã tham gia bình luận, chia sẻ. Tiếp đó, Việt cũng sử dụng điện thoại quay 2 video với lời lẽ thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền.

Làm việc với cơ quan công an, Việt khai nhận đã cố ý “ăn theo” tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” nhằm tăng tương tác, thu hút sự chú ý; từ đó sản xuất, phát tán nhiều video có nội dung phản cảm, vi phạm pháp luật.

Theo cáo buộc, hành vi của các bị cáo đã gây tác động tiêu cực đến chính sách đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến hoạt động thiện nguyện, công tác khắc phục hậu quả thiên tai và an ninh mạng.

Tại phiên tòa, Điệp thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Về việc đăng tải video có nội dung miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam lên TikTok, Điệp trình bày do trước đó cãi nhau với người yêu, uống rượu say.

Tỏ ra ân hận, Điệp nói: “Bị cáo biết lỗi nên ngay hôm sau đã xóa các video xúc phạm người miền Nam”.

Được nói lời sau cùng, TikToker 'Tàng Keng Ông Trùm' gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân miền Nam và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trong khi đó, bị cáo Việt cũng thừa nhận sai phạm, bày tỏ ân hận trước việc làm của mình, đồng thời nói làm video do buồn bực.

Xét thấy các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm tới quyền, lợi ích của Nhà nước, các bị cáo đều có nhân thân xấu, HĐXX đã tuyên phạt Điệp và Việt mức án như trên.

Đối với các cá nhân tương tác với các video của hai bị cáo, HĐXX đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý.