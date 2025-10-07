XEM CLIP (Nguồn: CBH):

Do ảnh hưởng của bão số 11, từ hôm qua đến rạng sáng nay (7/10), trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông, suối dâng cao, đặc biệt là sông Bằng Giang và sông Hiến. Nhiều hộ dân ven sông chưa kịp dọn dẹp, sửa sang sau đợt ngập ngày 1/10 lại phải vội vã di chuyển tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Nước sông Bằng Giang tiếp tục dâng cao, nhanh. Ảnh: La Ngà

Ghi nhận của PV, tại khu vực ven sông Bằng Giang, nước dâng nhanh, nhiều khu vực ven sông nước đã tràn bờ, ngập cục bộ một số đoạn đường thấp trũng. Còn tại sông Hiến mực nước vẫn tiếp tục tăng, dòng chảy xiết, nước đục ngầu cuốn theo nhiều cây cối, rác thải.

Các khu vực ven sông Bằng đã bị ngập sâu đến 1m. Ảnh: Hà Cương

Dự báo trong 1-2 ngày tới, tại khu vực tỉnh Cao Bằng mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, bố trí lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, tổ chức cảnh báo và hướng dẫn người dân di chuyển, cất giữ tài sản đến nơi an toàn. Các phường trung tâm tỉnh cũng bố trí lực lượng dân quân, công an địa bàn túc trực tại các khu vực ven sông để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Các lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán đến vùng an toàn. Ảnh: La Ngà

Trong ngày 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hoà ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh. Quyết định nêu trên đã đề ra các biện pháp xử lý khẩn cấp cần được áp dụng ngay lập tức nhằm ứng phó và khắc phục hậu quả, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Cụ thể:

Chính quyền địa phương cần tập trung hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại nhà ở, nhanh chóng ổn định đời sống. Các đơn vị phải thực hiện chính sách cứu trợ, hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị thiệt hại nặng, hộ có người bị thương hoặc tử vong. Đặc biệt, chính quyền phải khẩn trương tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và bố trí chỗ ở tạm, với yêu cầu tuyệt đối không để ai bị đói, rét, không có nơi ở.

Đồng thời, các lực lượng cần huy động nhân lực thực hiện ngay công tác vệ sinh môi trường các khu vực bị ngập lụt sau khi nước rút, nhằm không để phát sinh dịch bệnh.

Về phòng ngừa, các cơ quan liên quan phải tổ chức rà soát, xác định các khu vực nguy hiểm (khu vực lũ quét, sạt lở) để xây dựng kịch bản sơ tán, di dời kịp thời, tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng con người. Về hạ tầng, các đơn vị chuyên môn phải khẩn trương khắc phục để đảm bảo thông suốt và an toàn các tuyến đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt và thủy lợi.

Về quản lý, UBND các xã, phường phải thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo liên quan. Các đơn vị cần kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ và chính xác toàn bộ thiệt hại để Chủ tịch UBND tỉnh có cơ sở bố trí ngân sách địa phương, nhằm nhanh chóng ổn định lại đời sống và khôi phục sản xuất kinh doanh theo quy định.