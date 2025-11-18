Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê. Ảnh: X.N

Tại buổi làm việc, đơn vị thi công cho biết trên tuyến đèo hiện có 7 điểm sạt lở, trong đó có đoạn dài khoảng 50m với khối lượng đất đá lớn. Tuyến đèo đang bị phong tỏa, chỉ cho phép xe phục vụ cứu nạn, cứu hộ đi qua. Những ngày qua, nhiều máy móc cơ giới hạng nặng đã được huy động để xử lý các điểm sạt lở.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng tập trung tối đa nhân lực và phương tiện, ưu tiên thông tuyến bước 1 để phục vụ ứng cứu. Tiếp đó, phải triển khai ngay các giải pháp thoát nước, gia cố taluy, tránh nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương và tặng quà cho lực lượng đang khắc phục sạt lở trên đèo Khánh Lê. Ảnh: X.N

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tuyến đường chỉ có thể thông tạm thời, chưa thể cho người dân lưu thông ngay, vì cần thời gian đánh giá tổng thể và gia cố toàn diện để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ông cũng cho rằng tình trạng sạt lở trên đèo Khánh Lê đã lặp lại nhiều năm qua. Chính phủ đang quan tâm phát triển các tuyến giao thông chiến lược như cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang, Quy Nhơn - Pleiku để tăng kết nối Tây Nguyên - duyên hải miền Trung, giảm phụ thuộc vào những tuyến đèo hiểm trở.

Đèo Khánh Lê sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị tê liệt. Ảnh: X.N

Quốc lộ 27C dài hơn 120km, nối Nha Trang - Đà Lạt; riêng đèo Khánh Lê cao 1.700m, dài 33km, nhiều đoạn cua gấp, một bên là vách đá, một bên là vực sâu. Tuyến đèo thường xuyên sạt lở khi mưa lớn. Gần nhất, tối 16/11, một ô tô khách chở 32 người bị đất đá vùi lấp khi chạy qua đèo, khiến 6 người chết và 19 người bị thương.