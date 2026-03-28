Trung Quốc vừa công bố hai hệ thống phòng không sử dụng laser được thiết kế để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ máy bay không người lái (UAV) trên các chiến trường hiện đại.

Hệ thống Guangjian-11E và Guangjian-21A nhắm mục tiêu vào các UAV nhỏ, bay thấp, vốn thường xuyên lọt qua phạm vi phủ sóng của radar truyền thống. Đài truyền hình nhà nước đã phát sóng cảnh quay hai hệ thống này đánh chặn các thiết bị bay bốn cánh quạt giả định và đạn tuần kích bay ở độ cao chỉ từ 50 đến 80m. Độ cao này nằm trong điểm mù của nhiều hệ thống phòng không thông thường.

Hai hệ thống vũ khí laser mới của Trung Quốc có thể tiêu diệt UAV tầm thấp chỉ trong vài giây. Ảnh: CCTV

Nhà phân tích quốc phòng Erwan Halna du Fretay từ nhóm Army Recognition nhận định bước tiến này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giải quyết các điểm yếu bộc lộ qua việc sử dụng UAV rộng rãi trong các cuộc xung đột gần đây. Các UAV nhỏ gọn hiện hoạt động theo bầy đàn với chi phí thấp, tạo ra thách thức lớn đối với các tổ hợp phòng thủ dựa trên tên lửa đắt tiền.

Hệ thống Guangjian được chế tạo cho các cuộc đánh chặn nhanh và chính xác, tập trung vào các mục tiêu chậm, bay thấp có khả năng trốn tránh phát hiện. Đặc điểm này khiến chúng đặc biệt phù hợp để bảo vệ căn cứ và phòng thủ tiền tuyến. Trung Quốc định vị các loại vũ khí này như một phần của chiến lược chống UAV nhiều lớp, kết hợp việc phát hiện, theo dõi và tiêu diệt vào một chu trình khép kín nhằm giảm thời gian phản ứng.

Cơ chế vô hiệu hóa mềm và tiêu diệt cứng

Guangjian-11E tập trung vào cơ chế gián đoạn phi động năng. Nó kết hợp tác chiến điện tử với kỹ thuật năng lượng định hướng. Hệ thống này can thiệp vào các cảm biến và liên kết dữ liệu trên UAV, có khả năng làm mù các khối tải trọng quang điện tử và phá vỡ hệ thống nhắm mục tiêu. Cách tiếp cận triệt hạ mềm này cho phép vô hiệu hóa mối đe dọa mà không cần phá hủy hoàn toàn, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu rủi ro thiệt hại phụ.

Ngược lại, Guangjian-21A đóng vai trò là vũ khí laser gắn trên xe chuyên thực hiện các cuộc tấn công tiêu diệt cứng. Hệ thống có thể khai hỏa trong khi di chuyển, cải thiện khả năng sống sót trong các môi trường giao tranh khốc liệt. Nó sử dụng tia laser năng lượng cao để nung nóng và làm suy yếu cấu trúc của UAV, vô hiệu hóa hệ thống đẩy hoặc thiết bị điện tử tích hợp chỉ trong vài giây. Khả năng này tỏ ra hiệu quả trước các dòng UAV chống nhiễu, bao gồm cả các hệ thống dẫn đường bằng cáp quang.

Cả hai hệ thống đều dựa vào radar PAR và cảm biến hồng ngoại. Radar đảm nhiệm việc phát hiện và theo dõi, trong khi cảm biến hồng ngoại cho phép nhắm mục tiêu thụ động khi cần hạn chế phát xạ sóng vô tuyến. Thiết lập cảm biến kép này cải thiện khả năng bám bắt các mục tiêu có độ bộc lộ thấp hoặc phát xạ ngắt quãng, đồng thời đảm bảo tính liên tục trong tác chiến.

Các tổ hợp kết nối thông qua mạng có dây và không dây, cho phép chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực và phối hợp nhắm mục tiêu. Các đơn vị có thể hoạt động độc lập hoặc như một phần của mạng lưới phòng thủ lớn hơn. Theo Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, sự tích hợp này hỗ trợ các chu trình từ phát hiện đến tiêu diệt diễn ra nhanh hơn.

Sự kiện ra mắt này nối tiếp các cuộc thử nghiệm hệ thống chống UAV vào năm 2025, khi Trung Quốc phô diễn tên lửa, pháo binh, vũ khí laser và vũ khí viba trong một khái niệm phòng thủ đa tầng. Việc tập trung vào laser đánh dấu sự chuyển hướng sang các phương thức đánh chặn tối ưu chi phí. Khác với tên lửa, tia laser có chi phí cho mỗi lần bắn gần như bằng không sau khi triển khai, biến chúng thành giải pháp lý tưởng để đối phó với chiến thuật tấn công UAV bầy đàn.

(Theo Interesting Engineering)