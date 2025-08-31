Động thái của cơ quan chức năng nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty có liên quan trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Nhà chức trách phát hiện hành vi “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Gần 10 năm làm Cục phó, 11 tháng làm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Bà Trần Việt Nga có học vị Tiến sĩ, kỹ sư công nghệ thực phẩm. Trước khi được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ngày 23/9/2024, bà Nga là Phó Cục trưởng Phụ trách quản lý, điều hành Cục này, thay cho ông Nguyễn Thanh Phong nghỉ hưu theo chế độ. Bà là nữ cục trưởng đầu tiên của Cục An toàn thực phẩm.

Bà Nga từng có gần 10 năm làm Phó Cục trưởng (từ tháng 11/2014), trước đó là Trưởng phòng Pháp chế và Hội nhập.

Cục An toàn thực phẩm là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Y tế quản lý và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế được phân công quản lý trong phạm vi cả nước.

Thời gian làm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bà Nga từng được lãnh đạo Cục giao ký cấp giấy phép xác nhận nội dung quảng cáo cho không ít sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, điều kiện bắt buộc để các cá nhân, doanh nghiệp được phép quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, nền tảng.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm và loạt trưởng phó phòng, nhân viên thuộc Cục.

Trong đó, riêng lãnh đạo Cục có ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng; ông Nguyễn Hùng Long, nguyên Phó Cục trưởng và bà Trần Việt Nga, Cục trưởng đương nhiệm. Cả ông Long và bà Nga có thời gian dài làm việc dưới quyền ông Phong.

Thời gian bà Nga đảm nhiệm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đến khi có quyết định khởi tố không nhiều: Hơn 11 tháng.

Tháng 4, thông tin về đường dây sữa giả gây rúng động dư luận, sau đó, loạt sản phẩm thực phẩm chức năng giả cũng bị cơ quan chức năng phanh phui. Nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng các sản phẩm thực phẩm quảng cáo thổi phồng, bà Nga ký công văn đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo vi phạm sản phẩm được nêu.

Đầu tháng 5, bà ký công văn gửi các đơn vị ngành dọc An toàn thực phẩm trên cả nước đề nghị tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, phát hiện việc quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Trong đó, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan.

Bà Trần Việt Nga thời điểm trả lời phỏng vấn phóng viên giữa tháng 5/2025. Ảnh: T.D

Phát ngôn mạnh mẽ trước khi bị bắt

Giữa tháng 5, bên lề cuộc họp về chống hàng giả do Bộ Y tế tổ chức, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng làm giả các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng và thực phẩm dinh dưỡng y học, bà Nga đánh giá các vụ việc nghiêm trọng và hy vọng những tổ chức, cá nhân phi đạo đức kinh doanh sẽ thay đổi hành vi sau những vụ triệt phá này.

"Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang và có ý định sản xuất, kinh doanh hàng giả", bà Nga nói.

Nói về khó khăn của cơ quan quản lý, bà Nga cho rằng bên cạnh hành vi cố tình vi phạm của doanh nghiệp, "chúng tôi cũng gặp khó khăn do số lượng sản phẩm công bố quá lớn. Bất kỳ doanh nghiệp nào có đăng ký kinh doanh đều có thể công bố sản phẩm thực phẩm. Trong khi đó, lực lượng hậu kiểm còn hạn chế".

Để đảm bảo người dân được tiếp cận với các sản phẩm an toàn và chất lượng, bà Nga cho rằng trước hết các cơ sở sản xuất phải đặt đạo đức kinh doanh lên hàng đầu, tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định của pháp luật. Trong đó, sự trung thực và trách nhiệm của doanh nghiệp là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng.

Về vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, bà cho rằng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm cần được thực hiện nghiêm minh và thường xuyên.