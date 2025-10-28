Giá vàng đồng loạt giảm mạnh ở cả 3 châu lục

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần 27/10 trên thị trường New York (tối 27/10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tiếp tục giảm hơn 125 USD, tương đương 3,1%, xuống dưới ngưỡng 3.990 USD/ounce (khoảng 127,3 triệu đồng/lượng, quy đổi theo tỷ giá ngân hàng). Trước đó, trên thị trường châu Âu và châu Á, giá vàng đã giảm mạnh so với cuối tuần trước.

Đà giảm này nối tiếp chuỗi điều chỉnh mạnh mẽ trong tuần từ 20-24/10, khi kim loại quý trải qua cú sụt sâu hiếm có trong vòng một thập kỷ. Từ mức đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce (gần 140 triệu đồng/lượng) thiết lập ngày 21/10, giá vàng đã rơi xuống 4.100 USD/ounce vào cuối tuần, tức mất hơn 390 USD/ounce (12,4 triệu đồng/lượng).

Tại thị trường trong nước, đà giảm diễn ra chậm hơn. Cuối ngày 27/10, giá vàng miếng SJC giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước, xuống còn 148,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng nhẫn chỉ lùi vài trăm nghìn đồng, còn quanh mức 149-150 triệu đồng/lượng. Một số thương hiệu vàng địa phương giảm mạnh hơn, mất 1-2 triệu đồng/lượng trong ngày và khoảng chục triệu đồng so với đỉnh.

Riêng vàng miếng SJC đã giảm khoảng 5 triệu đồng/lượng trong tuần qua, song giao dịch trên thị trường vẫn khá trầm lắng.

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: HH

Nguyên nhân chính khiến vàng thế giới lao dốc là làn sóng chốt lời ồ ạt sau giai đoạn tăng giá kéo dài. Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng hơn 60%, nối tiếp mức tăng 27% của năm 2024, khiến nhiều nhà đầu tư chọn “thoát hàng” khi giá được xem đã quá cao.

Cùng với đó, đồng USD phục hồi và lợi suất trái phiếu Mỹ nhích lên đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn là tài sản không sinh lãi. Tâm lý ưa rủi ro cũng tăng lên sau các tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung, khiến dòng tiền chuyển dịch sang chứng khoán và hàng hóa công nghiệp.

Trong phiên 27/10, chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng: Nikkei 225 của Nhật Bản vượt 50.000 điểm lần đầu tiên, Kospi Hàn Quốc vượt mốc 4.000 điểm, còn các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều lập kỷ lục mới.

Áp lực bán còn lớn

Trước đó, trên trang Kitco, các chuyên gia phân tích, đà tăng mạnh của chứng khoán toàn cầu và tâm lý hưng phấn về thương mại khiến nhu cầu trú ẩn giảm rõ rệt, kéo vàng lao dốc. Vàng được cho là có thêm một nhịp giảm nữa trước khi ổn định.

Theo Kitco, nhiều chuyên gia Phố Wall đã chuyển sang quan điểm trung lập hoặc tiêu cực với vàng trong ngắn hạn. Trong khảo sát hàng tuần, chỉ 18% chuyên gia dự báo giá sẽ tăng, trong khi 35% cho rằng sẽ giảm, còn lại 47% dự đoán đi ngang.

Có một số yếu tố đang gây áp lực giảm giá lên vàng. Đó là thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung tiến triển tích cực, với việc Mỹ tạm hoãn áp thuế 100% và Trung Quốc đình chỉ hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Chứng khoán toàn cầu tăng mạnh, dòng tiền rời khỏi tài sản trú ẩn. Lợi suất trái phiếu Mỹ nhích lên, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Đồng bạc xanh tạm thời duy trì sức mạnh tương đối so với các đồng tiền khác.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại nếu thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 4.000 USD/ounce, vàng sẽ giảm sâu hơn.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số chuyên gia cho rằng đà giảm của vàng có thể sớm chững lại. Ông Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc, nhận định, rủi ro kinh tế và địa chính trị vẫn cao. Trong bối cảnh đó, vàng vẫn giữ vai trò tài sản trú ẩn quan trọng.

Tương tự, theo chuyên gia Ole Hansen đến từ Saxo Bank, cú rơi mạnh xuống quanh 4.000 USD/ounce là “một nhịp điều chỉnh cần thiết” giúp loại bỏ sự hưng phấn thái quá và mở ra chu kỳ tích lũy mới. Hansen đánh giá sau cú điều chỉnh, vàng không còn trong tình trạng “quá mua” trong khi nhu cầu sở hữu vẫn rất lớn.

Dù ngắn hạn vàng chịu áp lực bán, nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn duy trì quan điểm tích cực trong trung và dài hạn. Các yếu tố hỗ trợ gồm: đồng USD có xu hướng suy yếu khi Fed bước vào chu kỳ giảm lãi suất; nhu cầu trú ẩn tăng trở lại giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị; cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt và các ngân hàng trung ương vẫn duy trì mua vàng ở mức cao kỷ lục.

Theo dự báo của Citigroup, giá vàng có thể dao động quanh mức 4.300-4.500 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026 nếu đồng USD suy yếu và Fed hạ lãi suất thêm hai lần. Trong khi đó, Goldman Sachs kỳ vọng vàng có thể vượt 4.700 USD/ounce trong năm 2027.

Như vậy, chu kỳ tăng giá của vàng có thể chưa kết thúc. Tuy nhiên, trước mắt là một đợt điều chỉnh sâu. Nếu mốc 4.000 USD/ounce bị xuyên thủng, vàng có thể rơi về 3.900, thậm chí 3.850 USD/ounce.