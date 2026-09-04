Ngày 4/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự Dương Văn Nghiêm (SN 1984, trú thôn Lọng Kiều, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, tối 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an xã Bắc Lũng về vụ xô xát xảy ra tại một nhà dân ở thôn Lọng Kiều.

Nạn nhân là anh Dương Văn Sơn (SN 1999, trú cùng thôn). Anh Sơn bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đối tượng Dương Văn Nghiêm. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 22h ngày 2/9, sau khi cùng ăn cơm và sử dụng rượu bia tại nhà một người quen, Nghiêm mời anh Dương Văn Sơn về nhà mình uống nước, nói chuyện.

Trong lúc trò chuyện, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn và xảy ra ẩu đả.

Theo cơ quan công an, Nghiêm đã sử dụng một con dao gọt hoa quả đâm vào vùng mạn sườn của anh Sơn, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Dương Văn Nghiêm được vận động và đã đến cơ quan công an đầu thú.