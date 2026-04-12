Ngày 11/4, Công ty CP GG Power chính thức giới thiệu nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng (Battery Energy Storage System - BESS) tại Khu công nghiệp số 5, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên.

Đây là một trong những nhà máy BESS đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư với dây chuyền tự động hóa cao, trên 90%, cho phép kiểm soát chất lượng đến từng khâu sản xuất.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu lưu trữ năng lượng tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Nhà máy GG Power được xây dựng trên diện tích 1,2ha, gồm xưởng sản xuất 2 tầng và trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D).

Phối cảnh toàn bộ dự án tại Khu công nghiệp số 5, xã Xuân Trúc, Hưng Yên. Ảnh: G.G

Ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GG Power, cho biết, theo định hướng, BESS tập trung cung ứng hệ thống lưu trữ năng lượng toàn diện cho mọi phân khúc thị trường gồm: dòng sản phẩm dân dụng (Residential) hướng đến hộ gia đình; các giải pháp quy mô công nghiệp (C&I); chuỗi dự án quy mô lưới điện (Utility-scale).

Đáng chú ý, GG Power nhận chuyển giao công nghệ từ Goldwind, đồng thời từng bước phát triển năng lực R&D nội bộ. Thông qua hợp tác này, doanh nghiệp đã tối ưu hệ thống điều hành năng lượng (EMS), giúp sản phẩm tương thích tốt với lưới điện Việt Nam.

Hệ thống này đảm bảo dữ liệu được lưu trữ trong nước, góp phần nâng cao yếu tố an toàn và bảo mật.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, muốn phát triển thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam bắt buộc phải có hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Ông khẳng định Bộ Công Thương sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp trong nước phát triển nguồn năng lượng xanh, sạch và hệ sinh thái năng lượng tái tạo “Made in Việt Nam”.

Công ty tối ưu hóa thành công hệ thống điều hành năng lượng (EMS) có khả năng tương thích cao với lưới điện Việt Nam và đảm bảo bảo mật dữ liệu lưu trữ trong nước. Ảnh: G.G

Sự ra đời của nhà máy của GG Power đón đầu làn sóng bùng nổ của thị trường BESS toàn cầu. Theo báo cáo của Grand View Research, thị trường BESS toàn cầu dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng kép 28,3% đến năm 2030.

Tại Việt Nam, dù nhu cầu lưu trữ năng lượng đang cấp thiết để giải bài toán biến thiên và quá tải lưới điện, song phần lớn thị trường vẫn phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu.

Vì vậy, các định hướng tại Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch điện VIII đã đặt ra lộ trình cấp thiết về việc phát triển nguồn năng lượng phân tán và lắp đặt hệ thống BESS để giảm áp lực phụ tải giờ cao điểm. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam dự kiến cần khoảng 10-16 GW hệ thống lưu trữ năng lượng BESS trong giai đoạn tới.

Dù tiềm năng lớn, thị trường pin lưu trữ dân dụng tại Việt Nam vẫn khiến người tiêu dùng lo ngại về độ an toàn khi đặt hệ thống pin trong nhà.

Trao đổi với PV VietNamNet về vấn đề này, ông Bình cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu đảm bảo sản phẩm đạt các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của châu Âu, Mỹ và xây dựng niềm tin thông qua trải nghiệm thực tế.

Theo đó, người dùng sẽ được trải nghiệm miễn phí, tham quan dây chuyền sản xuất, tìm hiểu nguyên lý hoạt động. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh truyền thông trực tiếp tại các khu đô thị, khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức thị trường.

Ngoài ra, doanh nghiệp hợp tác với các nhà phân phối để đưa ra các “combo năng lượng” hoàn chỉnh, thay vì bán pin đơn lẻ. Các gói giải pháp bao gồm tấm pin mặt trời, inverter, pin lưu trữ và phụ kiện đi kèm, được thiết kế theo nhu cầu từng hộ gia đình (5kWh, 10kWh, 15kWh...). Mô hình này đã được triển khai thử nghiệm tại Philippines và bước đầu cho thấy hiệu quả.

Doanh nghiệp cũng cam kết thu gom pin sau khi hết vòng đời sử dụng.

Theo kế hoạch, GG Power sẽ tiếp tục đầu tư thêm 300 tỷ đồng trong giai đoạn 2 để mở rộng nhà máy phụ trợ, nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện chuỗi cung ứng.