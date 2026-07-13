Hơn 2 năm sóng gió

CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa trải qua giai đoạn nhiều biến động nhất trong lịch sử hoạt động. Hai vụ việc pháp lý lớn liên tiếp đã tác động đáng kể đến hoạt động của doanh nghiệp, khiến hoạt động kinh doanh, tài chính và tâm lý nhà đầu tư chịu tác động đáng kể.

Biến cố đầu tiên đến vào tháng 4/2024 khi Hội đồng xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tuyên buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả gần 2.883 tỷ đồng đã nhận từ Công ty Sunny Island để phục vụ thi hành án đối với bà Trương Mỹ Lan. Khoản tiền này liên quan đến giao dịch chuyển nhượng dự án Bắc Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, TPHCM.

Đây từng được xem là dự án trọng điểm, được kỳ vọng đóng góp lớn vào doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Không chỉ phải hoàn trả số tiền rất lớn, QCG còn phải chờ giải quyết các vấn đề pháp lý để có thể nhận lại hồ sơ dự án và tiếp tục triển khai.

Chỉ vài tháng sau, doanh nghiệp tiếp tục đón nhận cú sốc lớn hơn khi ngày 19/7/2024, bà Nguyễn Thị Như Loan - nhà sáng lập, cựu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, TPHCM.

Theo cáo buộc, khu đất hơn 6.200m2 có nguồn gốc tài sản Nhà nước đã bị chuyển nhượng trái quy định, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Loan và doanh nghiệp đã hưởng lợi khoảng 297,8 tỷ đồng từ việc sang nhượng dự án nói trên.

Tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 4/2026, sau khi toàn bộ hậu quả đã được khắc phục, bà Loan được tòa án ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, áp dụng các quy định có lợi theo chính sách mới và tuyên phạt 18 tháng tù treo.

Bà Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau khi bà Loan bị khởi tố, con trai bà là ông Nguyễn Quốc Cường được bổ nhiệm trở lại vị trí Tổng giám đốc từ cuối tháng 7/2024, đánh dấu lần tái xuất sau gần 6 năm rời ban điều hành. Tuy nhiên, sự trở lại này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp phải cùng lúc xử lý áp lực pháp lý, dòng tiền và hoạt động kinh doanh.

Khó khăn tiếp tục bộc lộ khi đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không thể tiến hành như kế hoạch. Đến báo cáo tài chính bán niên 2025 sau soát xét, đơn vị kiểm toán vẫn nhấn mạnh nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục do nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn.

Trong suốt giai đoạn này, cổ phiếu QCG liên tục biến động mạnh theo các thông tin pháp lý, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư đối với doanh nghiệp.

Cơ hội phục hồi song hành cùng thách thức

Sau hơn hai năm biến động, Quốc Cường Gia Lai đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu dưới sự điều hành của Chủ tịch Lại Thế Hà và Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường.

Một số tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Vấn đề pháp lý của bà Nguyễn Thị Như Loan cơ bản đã được giải quyết sau bản án sơ thẩm. Doanh nghiệp cũng từng bước thực hiện nghĩa vụ hoàn trả khoản tiền liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển.

Đến cuối quý I/2026, QCG đã thanh toán khoảng 1.300 tỷ đồng, đưa số dư còn phải trả xuống gần 1.583 tỷ đồng. Đây được xem là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp được nhận lại hồ sơ pháp lý dự án trong thời gian tới.

Ở góc độ tài chính, tổng nợ phải trả của QCG giảm xuống còn khoảng 3.625 tỷ đồng, trong khi nợ vay ngắn hạn giảm gần 30% so với đầu năm còn gần 578 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng tiếp tục nhận được nguồn hỗ trợ tài chính từ các cổ đông và lãnh đạo.

QCG còn nợ công ty của bà Trương Mỹ Lan gần 1.583 tỷ đồng. Nguồn: QCG

Tuy nhiên, triển vọng phục hồi vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi. Quý I/2026, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai chỉ đạt hơn 69 tỷ đồng, giảm gần 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ tiết giảm chi phí tài chính và chi phí quản lý, thay vì sự phục hồi của mảng bất động sản. Doanh thu từ lĩnh vực này giảm tới 76%, cho thấy tiến độ triển khai dự án vẫn khá chậm.

Trong bối cảnh đó, giá cổ phiếu QCG cũng giảm. Trong phiên giao dịch ngày 10/7, QCG giảm xuống 11.650 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong vòng một năm, trong bối cảnh thị trường chờ đợi kết quả kinh doanh quý II.

Quốc Cường Gia Lai cũng từng nhiều lần vướng các vấn đề liên quan đến dự án bất động sản, công bố thông tin và việc tổ chức đại hội đồng cổ đông chậm so với quy định. Những vấn đề này làm gia tăng sự thận trọng của một bộ phận nhà đầu tư và sẽ là bài toán mà ban lãnh đạo mới cần giải quyết để từng bước khôi phục hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp.

Dù vậy, vẫn có cơ sở để kỳ vọng. Đại hội cổ đông năm 2026 thông qua kế hoạch doanh thu 2.403 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần mức thực hiện năm 2025 (392 tỷ đồng) và năm 2024 (668 tỷ đồng). Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 343 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán hàng dịch vụ là 1.500 tỷ đồng và 903 tỷ đồng là phần doanh thu đã phát sinh trong năm 2025 nhưng đủ điều kiện ghi nhận trong năm 2026.

Kế hoạch này cho thấy ban lãnh đạo kỳ vọng tiến trình pháp lý sẽ được tháo gỡ nhanh hơn, tạo điều kiện ghi nhận doanh thu tại một số dự án trọng điểm. Tuy nhiên, khả năng hoàn thành mục tiêu vẫn phụ thuộc vào tốc độ xử lý các nút thắt pháp lý cũng như sự phục hồi của thị trường bất động sản.

Sau hơn hai năm liên tiếp đối mặt các cú sốc pháp lý, Quốc Cường Gia Lai có thể đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, việc lấy lại niềm tin của thị trường sẽ không đến từ những kỳ vọng, mà phải được chứng minh bằng dòng tiền cải thiện, dự án được tái khởi động và kết quả kinh doanh thực chất.