Ngày 27/9, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công dự án đường liên cảng giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư 2.659 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Hoàng Anh

Tuyến đường có tổng chiều dài 8,8km, trong đó đoạn 1 dài 6,9km với 8 làn xe; đoạn 2 dài gần 2km với 4 làn xe, cùng 5 cây cầu trên tuyến. Thời gian thi công theo hợp đồng là 36 tháng, nhưng liên danh nhà thầu đặt mục tiêu rút ngắn xuống còn 30 tháng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 3/2028.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức, nhấn mạnh dự án là công trình trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy đô thị Nhơn Trạch trở thành khu vực tăng trưởng năng động của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Đức cho biết: “Dự án được đầu tư để đón đầu lợi thế khi sân bay Long Thành giai đoạn 1 đi vào khai thác từ năm 2026, thúc đẩy hình thành chuỗi cảng, logistics, khu công nghiệp và đô thị ven sông. Đây cũng là bước quan trọng trong kết nối hệ thống đường bộ với các cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác và thu hút đầu tư”.

Máy móc khởi động tại lễ khởi công. Ảnh: Hoàng Anh

Tại lễ khởi công, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, thi công an toàn, hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và nghiệm thu.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh được giao tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là về nguồn vật liệu.