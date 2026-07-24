Ngày 24/7, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra tại tổ 1, khu phố Thuận Thạnh, phường Thới Sơn.

Hiện trường vụ án. Ảnh: VKSND Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 22/7, N.V.H. (48 tuổi, ngụ phường Thới Sơn) cùng anh N.T.A (45 tuổi) ngồi uống rượu tại khu vực bến đò ngang thuộc khu phố Hòa Bình.

Đến khoảng 8h30, cả hai tiếp tục di chuyển sang nhà anh N.M.Q (41 tuổi, ngụ tổ 1, khu phố Thuận Thạnh) để "tăng hai".

Trong lúc nhậu, ông H. và anh A. xảy ra cự cãi vì mâu thuẫn liên quan đến chê mồi nhậu không ngon. Theo đó, anh A. chê ông H. nấu ăn không ngon. Bực tức, ông H. lấy dao gọt trái cây đâm một nhát vào vùng sườn phải của anh A., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông H. bỏ về nhà ngủ.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.