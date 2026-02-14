Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, tháng 1/2026 là thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026. Thế nhưng, thay vì bùng nổ như kỳ vọng, sức mua của thị trường ô tô đã chững lại rõ rệt, nếu không nói là giảm sâu so với tháng chốt sổ của năm 2025. Điều này cho thấy đà tiêu dùng đã bị "rút cạn" từ cuối năm ngoái.

Phân khúc xe sedan cỡ B giá rẻ cũng không nằm ngoài đà giảm chung của toàn thị trường. Dựa trên số liệu bán hàng thực tế tháng 1/2026, doanh số của phân khúc này chỉ đạt 3.115 xe, giảm tới 42% so với tháng 12/2025. Hầu hết trong số đó đều ghi nhận mức sụt giảm doanh số.

Với 1.118 xe bán ra trong tháng 1/2026, Toyota Vios tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc. Tuy nhiên, mức giảm 43,3% so với tháng trước cho thấy sức mua đã chững lại sau đợt chạy đua doanh số cuối năm 2025. Thực tế, phần lớn khách hàng đã "xuống tiền" trong tháng 12 để hưởng ưu đãi xả kho, chạy doanh số cuối năm.

Toyota Vios vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu dù chưa nâng cấp lên thế hệ mới. Ảnh: TMV

Bước sang tháng 1, nhu cầu bị bão hòa sớm, dù Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Dẫu Toyota Vios vẫn là lựa chọn an toàn, nhưng sự ổn định ấy không còn đủ để chống lại quy luật mùa vụ.

Honda City ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm dẫn đầu khi chỉ đạt 825 xe, giảm 51% so với tháng trước. Việc "bốc hơi" hơn một nửa lượng xe bán trong một tháng phản ánh rõ áp lực cạnh tranh và tâm lý chờ đợi của người mua.

Cũng phải nói rằng, trong năm 2025, Honda City là đối thủ duy nhất có thể tạo ra áp lực lên Toyota Vios, từng dẫn đầu bảng xếp hạng trong một số tháng nhờ thiết kế đẹp, trang bị an toàn đầy đủ và khả năng vận hành nổi bật. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, City sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa để giữ vững vị thế đã và đang có.

Hyundai Accent có mức giảm thấp nhất trong nhóm dẫn đầu của phân khúc sedan cỡ B. Ảnh: Hoàng Hiệp

Khép lại tháng đầu tiên của năm 2026, Hyundai Accent đã bán được 669 xe, giảm 15% so với tháng trước và thấp nhất trong nhóm sedan cỡ B chủ lực. Dù không còn giữ được vị thế thứ 2 như năm 2024 nhưng theo số liệu đã có trong năm 2025, kết quả này cho thấy tệp khách hàng của Accent khá bền, ít dao động theo mùa.

Giá bán hợp lý nhờ các chính sách giảm giá mạnh, trang bị phong phú so với tầm tiền và chi phí sử dụng "dễ thở" giúp mẫu xe Hàn Quốc này duy trì sức hút, ngay cả khi thị trường chung đi xuống.

Ở nhóm dưới, Mazda2 ghi nhận mức sụt giảm doanh số mạnh nhất phân khúc sedan cỡ B trong tháng 1/2026 khi chỉ đạt 328 xe so với 722 xe của tháng trước, tương ứng mức giảm 54,6%.

Bên cạnh xu hướng giảm chung của thị trường, Mazda2 gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ do nhược điểm cố hữu về không gian chật hẹp. Điều này khiến mẫu xe của Mazda khó tiếp cận nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ hoặc gia đình nhiều người lớn.

Mitsubishi Attrage là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có doanh số tăng trưởng trong tháng đầu năm 2026. Ảnh: MMV

Bất ngờ lớn nhất trong tháng 1/2026 gọi tên Mitsubishi Attrage. Trong bối cảnh toàn phân khúc giảm sâu, Attrage là mẫu xe duy nhất trong phân khúc ghi nhận tăng trưởng dương với mức tăng nhẹ 8,7%, đạt 175 xe.

Tuy con số không lớn, nhưng mang ý nghĩa chiến lược khi yếu tố giá rẻ, tiết kiệm và thực dụng tiếp tục là "chìa khóa" được nhóm khách hàng chạy dịch vụ hoặc ngân sách hạn chế ưu tiên hàng đầu, đặc biệt ở thời điểm chốt mua xe sát Tết.

Với KIA Soluto, từ năm nay, đơn vị phân phối Thaco không còn công bố doanh số riêng cho mẫu xe Hàn Quốc này và gộp chung vào nhóm "xe khác" là dấu chấm hết không chính thức cho tham vọng cạnh tranh của mẫu xe này trong phân khúc sedan cỡ B.

Thường xuyên bán chậm nhất phân khúc, KIA Soluto không còn được cập nhật số liệu bán hàng từ năm 2026. Ảnh: Ngô Minh

Khi ra mắt vào tháng 9/2019, KIA Soluto từng được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng của Vios nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại. Giá bán rẻ nhất phân khúc nhưng không có nâng cấp đáng kể về thiết kế lẫn công nghệ khiến Soluto bị lép vế hoàn toàn trước Vios, City và Accent. Quy luật đào thải trong phân khúc xe phổ thông luôn khắc nghiệt, chậm đổi mới đồng nghĩa bị bỏ lại.

Có thể nói rằng, phân khúc sedan cỡ B đang tái định hình rõ ràng, cuộc chơi gần như thu hẹp quanh bộ ba Vios, City và Accent. Thế nhưng, sự sụt giảm mạnh trong giai đoạn cao điểm bán hàng còn chỉ ra phân khúc này đang dần mất đi thị phần trước xu hướng xe gầm cao và xe điện giá rẻ.

Bước sang tháng 2 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, theo thông lệ là tháng thấp điểm nhất năm. Thời gian bán hàng bị rút ngắn gần 1/3, trong khi nhu cầu mua xe du xuân đã được giải quyết từ trước. Dự báo, doanh số sedan cỡ B tháng 2/2026 có thể giảm thêm 30-40% so với tháng 1.