Từ thói quen "mở lộc" đến tư duy quản trị tài chính chủ động

Trong những năm gần đây, khởi đầu năm mới bằng một khoản tiết kiệm không chỉ đơn thuần là "mở lộc" lấy may theo truyền thống, mà còn là thói quen tài chính thông minh. Thay vì để thu nhập nhàn rỗi tiêu hết dần sau Tết, gửi tiền vào ngân hàng giúp mỗi người hình thành kỷ luật chi tiêu, quản lý tiền bạc rõ ràng hơn và chủ động cho những dự định trong năm.

Lựa chọn kênh trú ẩn an toàn trước những biến động

Khi vàng, chứng khoán hay ngoại hối duy trì biên độ dao động lớn và tiềm ẩn rủi ro bất định, tâm lý nhà đầu tư có xu hướng chuyển dịch sang các nhóm tài sản có tính ổn định cao hơn.

Trong bối cảnh đó, tiết kiệm ngân hàng trở thành kênh tích lũy được ưu tiên nhờ hai giá trị cốt lõi: sinh lời ổn định và chủ động kiểm soát dòng tiền. Thay vì phải lo lắng theo dõi biểu đồ lên xuống mỗi ngày, người gửi tiền có thể xác định chính xác lợi nhuận sẽ nhận được. Đây được xem là giải pháp "ăn chắc mặc bền", đảm bảo nguồn tài chính sẵn sàng cho mọi kế hoạch quan trọng mà không phải đối mặt với rủi ro thua lỗ hay mất vốn.

Cơ hội “lợi kép” từ ưu đãi ngân hàng

Sức hút của gửi tiết kiệm càng gia tăng khi mặt bằng lãi suất huy động liên tục được điều chỉnh từ những tháng cuối năm 2025. Bên cạnh việc thay đổi lãi suất, các ngân hàng tiếp tục tung ra loạt chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng đến giao dịch gửi tiền đầu năm.

Tại ngân hàng MBV, khách hàng đến gửi tiền không chỉ được hưởng ưu đãi lãi suất mà còn có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn. Theo đó, từ nay đến ngày 28/2/2026, khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn tại quầy hoặc gửi trực tuyến qua ứng dụng MBV Bank có cơ hội trúng quà tặng giá trị hàng tỷ đồng: xe ô tô VF8, VF3, xe máy điện, voucher du lịch cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Đầu năm gửi tiết kiệm không chỉ là một quyết định tài chính, mà còn là cách nhiều người chủ động “kích hoạt” vận may và tạo đà cho cả năm mới. Khi khoản tiền nhàn rỗi vừa được hưởng mức lãi suất ưu đãi, vừa có cơ hội mang về những phần quà giá trị, việc tích lũy trở thành hành trình hứng khởi mở ra một năm tài chính hanh thông và nhiều bất ngờ tích cực phía trước.

Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm: https://www.mbv.com.vn/tin-tuc/UuDaiSinhNhatMBV

(Nguồn: MBV)