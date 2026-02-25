Cụ thể, theo khảo sát của PV VietNamNet, ở nhóm xe xăng phổ thông, Honda Vision bản thể thao hiện được đại lý chào bán ở mức 38-39 triệu đồng, giảm 1-2 triệu đồng so với thời điểm cận Tết (40-41 triệu đồng). Mức giá này chênh 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng so với giá niêm yết hãng (37,29 triệu đồng). Đây là mức điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu mua sắm sau Tết thường chững lại.

Honda Vision bản Thể thao hiện được đại lý chào bán ở mức 38-39 triệu đồng, giảm 1-2 triệu đồng so với thời điểm cận Tết (40-41 triệu đồng). Ảnh: Y Nhụy

Với xe điện, mẫu duy nhất của hãng Honda là Honda ICON e lại có diễn biến ngược chiều. Trước Tết, mẫu xe này được đại lý ưu đãi khoảng 10 triệu đồng so với giá đề xuất, giúp người mua chỉ phải trả khoảng 17 triệu đồng nếu thuê pin hoặc khoảng 27 triệu đồng nếu mua kèm pin. Tuy nhiên, ngay sau Tết, khi chương trình khuyến mãi kết thúc, giá bán đã quay về mức đề xuất 26,5 triệu đồng chưa bao gồm pin, khiến giá thực tế tăng mạnh so với thời điểm cận Tết.

Giá bán của Honda Icon e đã quay về mức đề xuất 26,5 triệu đồng chưa bao gồm pin. Ảnh: Head Kường Ngân.

Đáng chú ý, hồi tháng 8/2025 khi vừa ra mắt, ICON e từng bị một số đại lý đẩy giá lên 30,5 triệu đồng, chênh khoảng 4 triệu đồng so với mức niêm yết 26,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thiết kế tương đồng Vision nhưng sử dụng động cơ điện, tầm hoạt động khoảng 50 km mỗi lần sạc, phù hợp di chuyển nội đô.

Ở phân khúc cao cấp hơn, Honda SH 160i vẫn duy trì mức chênh cao. Phiên bản đen nhám hiện được chào bán khoảng 119,8 triệu đồng, còn bản màu trắng dao động 117-118 triệu đồng và khan hàng cục bộ, khách có thể phải chờ đến cuối tháng mới nhận xe. So với trước Tết, mức chênh giảm nhẹ khoảng 1 triệu đồng nhưng vẫn cao từ 12 đến 17 triệu đồng so với giá đề xuất.

Honda SH 160i vẫn duy trì mức chênh cao. Ảnh: Y Nhụy.

Theo lý giải của các đại lý, dòng cao cấp như SH vẫn giữ giá cao do sức hút và nguồn cung hạn chế.

Sau Tết, nhiều mẫu xe của Yamaha cũng được giảm giá để kích cầu. Yamaha Grande hiện được chào bán khoảng 49,8 triệu đồng, giảm trực tiếp từ 2,2-2,5 triệu đồng so với trước Tết. Yamaha Janus có giá dao động 30,5-30,8 triệu đồng, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng so với giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Yamaha Grande hiện được chào bán khoảng 49,8 triệu đồng, giảm trực tiếp từ 2,2-2,5 triệu đồng so với trước Tết. Ảnh: Y Nhụy.

Cùng với các mẫu xe Yamaha, Piaggio Liberty tại Việt Nam tiếp tục giảm giá đáng kể tại đại lý. Các phiên bản 125cc (tiêu chuẩn, S, Z) có giá bán từ 54,5 - 56,3 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng so với giá niêm yết.

