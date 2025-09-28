Giá xe biến động: Yamaha giảm giá khủng tới 15 triệu đồng, Honda SH vẫn chênh cao

Tháng 9, nhu cầu mua sắm xe máy mới của đối tượng học sinh, sinh viên tăng cao khi vào mùa tựu trường. Theo ghi nhận của VietNamNet, những diễn biến giá bán trái chiều phản ánh rõ nét quy luật cung - cầu và chiến lược của từng hãng.

Các dòng xe tay ga "quốc dân" đều giảm giá nhẹ so với giá niêm yết từ vài trăm đến cả triệu đồng. Ảnh: Ngô Minh

Các mẫu xe tay ga "quốc dân" như Honda Vision (31,89-37,29 triệu đồng), Honda Lead (40,29-46,49 triệu đồng), Yamaha Janus (29,69-34 triệu đồng) đều được các đại lý bán ra với mức bằng hoặc thấp hơn giá đề xuất của hãng. Tùy vào từng phiên bản, mức giảm có thể từ vài trăm nghìn cho đến cả triệu đồng.

Ở phân khúc xe tay ga cao cấp, tình trạng "đội giá" vẫn xảy ra với dòng Honda SH Series. Mức chênh của dòng xe SH125i và SH160i dao động từ 1,7-8 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực, cho thấy sức hút của những mẫu xe này vẫn chưa hề suy giảm.

Trước nhu cầu tăng cao trong mùa tựu trường, các hãng xe đã tung nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho đối tượng học sinh, sinh viên. Honda tặng quà, hỗ trợ trả góp 0% và trợ giá một số mẫu như Vario 150, CBR150R.

Yamaha chỉ tập trung giảm giá 2 dòng xe chính là Janus và Exciter. Ảnh: Ngô Minh

Yamaha giảm giá trực tiếp cho Janus, Exciter từ 2-3 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu xe máy điện Yamaha Neo's còn được giảm giá "khủng", lên tới 15 triệu đồng, chỉ còn 33-34 triệu đồng để cạnh tranh so với Honda ICON:e.

Không chịu đứng ngoài cuộc, các hãng xe máy điện cũng liên tục tung ra sản phẩm mới và ưu đãi. Đáng chú ý, VinFast ra mắt cùng lúc 3 mẫu xe điện mới gồm Vero X, Feliz, Feliz Lite, hỗ trợ 2 pin và mở rộng hệ thống trạm đổi pin. Yadea cũng triển khai chương trình thu cũ đổi mới và giảm giá trực tiếp, tập trung vào nhóm khách hàng học sinh, sinh viên.

Xe máy xăng vẫn áp đảo xe máy điện nhưng tăng trưởng chững lại

Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ xe máy điện, xe máy xăng vẫn giữ vị thế thống trị của mình nhờ thói quen tiêu dùng lâu đời và hạ tầng trạm xăng phủ khắp. Theo số liệu của Motorcycles Data, Honda và Yamaha tiếp tục chiếm lĩnh hai vị trí dẫn đầu, trong đó Honda tạo ưu thế vượt trội khi chiếm tới gần 84% thị phần.

Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán, VinFast là thương hiệu nổi bật nhất khi có doanh số xe máy điện và xe đạp điện tăng trưởng tới 447% lũy kế 6 tháng đầu năm, vươn lên vị trí thứ 3 toàn thị trường và giữ vị trí số 1 phân khúc xe máy điện. Các hãng khác như Yadea, Dibao, Dat Bike, Pega… tiếp tục chia sẻ thị phần nhưng chưa thể tạo được sức bật tương tự như VinFast.

Người dân chen chân nhau đi đổi xe máy xăng lấy xe máy điện tại một sự kiện của VinFast. Ảnh: Tâm An

Xe máy điện phân khúc L1 (tương đương xe dưới 50cc) tăng 89%, trong khi dòng xe máy điện L3 (tương đương xe trên 50cc) đạt mức tăng tới 197% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là cú hích lớn khi Hà Nội chuẩn bị cấm xe máy động cơ xăng từ giữa năm 2026.

Trước bối cảnh đó, cả hai "ông lớn" xe máy Nhật Bản này đều đang cảm nhận được "sức nóng" từ các đối thủ xe máy điện, khi doanh số có phần chững lại so với đà tăng trưởng chung của thị trường.

Honda vẫn ghi nhận mức tăng lũy kế 6,3% trong 8 tháng nhưng tính riêng tháng 8/2025, hãng chỉ bán được 154.599 xe máy các loại, giảm 21,7% so với tháng 7 và giảm 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo của Motorcycles Data cũng chỉ ra rằng doanh số lũy kế 8 tháng của Yamaha đã giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự cạnh trạnh mạnh mẽ từ các hãng xe máy điện đang phả hơi nóng lên các hãng xe máy xăng truyền thống. Ảnh: Ngô Minh

Dẫu vậy, chuyên trang dữ liệu này cũng đã cho thấy bức tranh tươi sáng của thị trường xe máy. Chỉ trong 8 tháng của năm 2025, doanh số toàn ngành đã đạt 2,08 triệu chiếc, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8/2025, mức tăng đạt 17,4%, cho thấy nhu cầu tiêu dùng phục hồi rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng hậu đại dịch. Đặc biệt, phân khúc xe máy điện với sự bùng nổ của VinFast trở thành động lực chính kéo toàn ngành đi lên.

Việt Nam hiện là thị trường xe máy lớn thứ 4 thế giới và đứng thứ 3 về xe điện. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tổng doanh số xe máy bán ra trong năm 2024 đạt hơn 2,65 triệu xe, tăng 5,46% so với năm 2023.

Nhưng nếu tính cả các hãng không thuộc VAMM như VinFast hay Yadea, Motorcycles Data ước tính tổng lượng xe máy mới được tiêu thụ trên thị trường sẽ lớn hơn, đạt khoảng 2,9 triệu xe (tăng 4,9%).

Mẫu xe VinFast Feliz phiên bản 2 pin được giới thiệu ra thị trường vào ngày 10/9 vừa qua. Ảnh: VinFast Phú Thọ

Các chuyên gia dự báo thị trường xe máy Việt Nam trong những tháng cuối năm 2025 sẽ tiếp tục sôi động khi nhu cầu xe máy phát thải thấp gia tăng, cộng thêm tác động từ những thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh đều đã có lộ trình hạn chế và tiến tới cấm hoàn toàn xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khiến phân khúc xe điện càng được chú ý nhiều hơn.

Trong khi đó, các hãng xe máy truyền thống có thể sẽ phải tiếp tục giới thiệu thêm các mẫu xe máy điện mới và cải tiến các dòng xe máy xăng để giữ vững thị phần. Và trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của ngành công nghiệp xe máy Việt Nam, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ cuộc cạnh tranh sôi động này.

