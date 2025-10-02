Nhìn cảnh tượng tan hoang, bà Nguyễn Thị Lưu (SN 1977, thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang, Thanh Hóa) vẫn chưa hết sợ hãi khi nghĩ đến giây phút cả gia đình thoát chết trong gang tấc sau tiếng gió rít dữ dội.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi bão số 10 (Bualoi) đổ bộ, vợ chồng bà Lưu mới trở về nhà từ bệnh viện. Trên đầu vẫn băng bó, bà Lưu gắng gượng ra dọn dẹp, nhặt nhạnh những gì còn sử dụng được để duy trì sinh hoạt hàng ngày.

Toàn bộ ngôi nhà của gia đình bà Lưu bị sập. Ảnh: Lê Dương

Nhớ lại cảnh được đưa ra khỏi đống đổ nát, bà Lưu vẫn run rẩy. Bà cho biết, chồng mình, ông Đặng Minh Tiến bị tai biến liệt nửa người đã 4 năm nay. Con trai vừa lập gia đình đang sống chung, còn con gái dù đã có chồng và hai con nhỏ nhưng thường xuyên đưa các cháu về ở với bố mẹ.

“Vợ chồng tôi ở trong căn nhà cấp bốn. Con gái và các cháu ở tầng 2 ngôi nhà hai tầng cạnh đó. Tầng một là chỗ ở của vợ chồng con trai. Rạng sáng 29/9, khi bão đổ bộ kèm gió lốc mạnh, các cháu nhỏ và con dâu đi sơ tán. Con gái tôi cũng xuống tầng một ngủ cùng bố mẹ. Khoảng 4h, tầng 2 cùng căn nhà cấp bốn đổ sập, cả gia đình bị vùi trong đống đổ nát”, bà Lưu kể, giọng run run.

Bà Lưu và chồng mới đi viện về, trên đầu vẫn đang được băng bó. Ảnh: Lê Dương

Theo bà, lúc đó mất điện, trời tối om, gió rít từng hồi, mưa trút xối xả. Bà bị thanh kèo nhà rơi trúng đầu, còn ông Tiến bị vùi lấp. Một lát sau, con gái thoát ra được, hô hoán hàng xóm và gọi chính quyền, lực lượng chức năng tới ứng cứu.

Nhờ vậy, bà Lưu được cứu ra ngoài an toàn. Ông Tiến cũng may mắn thoát chết vì bị ép vào góc tường, chỉ bị thương nhẹ. Hai vợ chồng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bà Lưu nhặt lại những gì còn sót lại sau đống đổ nát. Ảnh: Lê Dương

Thoát chết trong tích tắc, chị Đặng Thị Dung (SN 1996, con gái bà Lưu) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị chia sẻ, thường ngày chị và 2 con gái ở trên tầng 2. May mắn, chiều hôm trước chị đã đưa các con sang bên nội lánh nạn nên không gặp nguy hiểm.

“Nếu hôm đó 3 mẹ con vẫn ngủ ở tầng 2 thì chắc giờ tôi đã không còn cơ hội ngồi đây. Nghĩ lại, tôi vẫn rùng mình”, chị Dung rưng rưng nước mắt.

Chị Dung nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc bị sập nhà. Ảnh: Lê Dương

Chị Dung lo lắng, gia cảnh vốn khó khăn, bố bị liệt nửa người, mẹ chỉ làm ruộng và chăm chồng, không có thu nhập ổn định. Giờ căn nhà sập hoàn toàn, chị không biết bố mẹ sẽ xoay xở thế nào để dựng lại chỗ ở.

Theo lãnh đạo xã Hoằng Giang, ngay sau khi bão tan, lực lượng công an, quân đội và chính quyền đã có mặt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Hiện xã đang thống kê thiệt hại để báo cáo lên tỉnh, đề xuất biện pháp hỗ trợ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.