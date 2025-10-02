Chỉ trong tháng 9, mùa mưa bão năm 2025 ghi nhận sự xuất hiện liên tiếp của 4 cơn bão (từ số 7-10). Đặc biệt, bão số 10 đã gây ra mưa lớn diện rộng, lũ lụt và những hiện tượng thời tiết cực đoan, để lại nhiều hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Bước sang tháng 10, xu thế khí hậu tiếp tục cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường, đòi hỏi các địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

4 cơn bão trong 1 tháng

Theo thống kê, chỉ trong tháng 9 đã có 4 cơn bão hoạt động trên Biển Đông. Trong đó, bão số 7 (Tapah) và số 8 (Mitag) di chuyển nhanh và ít ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, hai cơn sau đó là bão số 9 (Ragasa) và bão số 10 (Bualoi) đã gây ra tác động mạnh.

Đặc biệt, bão số 10 Bualoi đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề mà phải rất lâu sau, chính quyền và người dân mới có thể khắc phục xong.

Ảnh hưởng của bão số 10, tại xã Hoằng Phú, Thanh Hóa xảy ra mưa lớn kèm gió giật dữ dội, khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, một số căn sập đổ hoàn toàn. Ảnh: Lê Dương

Theo đó, hình thành ở vùng biển phía đông Philippines, bão Bualoi sau đó mạnh lên cấp 12, giật cấp 15 trước khi đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Nghệ An. Các chuyên gia đánh giá, đây là cơn bão mạnh nhất trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại. Do hoàn lưu rộng, bão đã gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, với lượng mưa nhiều nơi vượt 350-500mm; lũ trên các sông lên nhanh, nhiều điểm vượt báo động 3.

Khu vực đường Thanh Niên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai ngập sâu khoảng 3m. Người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Ảnh: Thanh Miền

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ghi nhận tình trạng ngập lụt diện rộng, sạt lở đê điều… Nhiều nơi ở đồng bằng Bắc Bộ cũng chịu ảnh hưởng, gây mưa to đến rất to, trong đó có Thủ đô Hà Nội đã xảy ra đợt mưa lớn dữ dội trong ngày 30/9, ngập úng khắp nơi.

Đồng thời, tại các tỉnh, thành miền Bắc cũng xảy ra 8 trận lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo các chuyên gia, đặc điểm nổi bật của tháng 9 năm nay chính là chuỗi bão mạnh liên tiếp, gây mưa diện rộng và cực đoan, làm gia tăng đáng kể thiệt hại về kinh tế – xã hội so với cùng kỳ nhiều năm.

Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão trong tháng 9, gồm: Bão số 7 Tapah: Ngày 5/9, một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão vào chiều 6/9 với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến sáng 8/9, bão đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13, sau suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây và tan dần, không ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Việt Nam. Bão số 8 Mitag: Đêm 17/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines) đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Trưa 18/9, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Ngày 20/9, bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Bão số 9 Ragasa: Tối 22/9, siêu bão Ragasa đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Sáng 24/9, sau khi đi vào khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) siêu bão giảm cường độ xuống cấp 15. Sáng 25/9, sau khi đi vào vùng biển Quảng Ninh, bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Quảng Ninh. Bão số 10 Bualoi: Tối 26/9, bão Bualoi đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35km/h. Đêm 28/9, bão số 10 đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Trưa 29/9, bão di chuyển sang khu vực Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Tháng 10 vẫn cao điểm bão

Cơ quan khí tượng nhận định, tháng 10/2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam từ 1-2 cơn (trung bình nhiều năm: trên Biển Đông là 2 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn).

Hoàn lưu bão số 10 gây ra đợt mưa rất to ở Hà Nội ngày 30/9, ngập úng ở nhiều tuyến đường. Ảnh: Minh Quân

Nhiệt độ trung bình tháng 10 trên phạm vi toàn quốc được dự báo phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ.

Trong thời kỳ dự báo, có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng tập trung trong thời kỳ đầu tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa; các tỉnh từ Nghệ An đến phía Bắc Khánh Hòa cũng có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng; các khu vực khác có nhiều ngày có mưa rào và giông; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời kỳ này, người dân cần lưu ý hiện tượng ngày nắng gián đoạn xen kẽ các đợt mưa to, cùng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể tác động đến sức khỏe.

"Đáng lưu ý, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh dần từ giữa tháng 10/2025", chuyên gia lưu ý.

Chuyên gia khí tượng nhận định, diễn biến khí hậu năm 2025 có nhiều điểm “dị thường” so với trung bình nhiều năm, thể hiện rõ ở tần suất và cường độ bão. Chỉ trong tháng 9, số lượng bão đã vượt mức trung bình cùng kỳ và tháng 10 vẫn còn khả năng xuất hiện thêm.

Trong bối cảnh đó, chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chức năng, chủ động chuẩn bị phương án ứng phó sớm để đảm bảo an toàn.