Theo các chuyên gia thần kinh, đây không phải hiện tượng hiếm gặp mà là dấu hiệu cho thấy não bộ đang bắt đầu lão hóa.

Bác sĩ Vinit Banga, Trưởng khoa Thần kinh tại Bệnh viện Fortis Escorts (Ấn Độ), cho biết chức năng nhận thức thường bắt đầu suy giảm sau tuổi 40. Các biểu hiện phổ biến gồm giảm khả năng tập trung, khó ghi nhớ thông tin mới, giảm hiệu quả khi làm nhiều việc cùng lúc, suy nghĩ chậm hơn và dễ rơi vào trạng thái “sương mù não”.

Giai đoạn từ 45 đến 54 tuổi đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe não bộ lâu dài. Đây là thời điểm nhiều yếu tố nguy cơ tiềm ẩn như tăng huyết áp, đường huyết không ổn định và tình trạng viêm âm thầm bắt đầu ảnh hưởng đến não.

Ăn cá, rau củ nhiều màu sắc có lợi cho sức khỏe não bộ của người trung niên. Ảnh: Ban Mai

“Điều đáng lo ngại là những thay đổi này không xuất hiện ngay lập tức”, bác sĩ Banga nói. Ông cho biết các bệnh lý liên quan đến lối sống như cao huyết áp, tiểu đường hay rối loạn cholesterol diễn biến từ từ theo thời gian và tác động trực tiếp đến sức khỏe não bộ.

Tuy nhiên, bác sĩ Banga nhấn mạnh đây vẫn là giai đoạn não bộ còn khả năng đáp ứng tốt với các thay đổi tích cực trong lối sống. Trong đó, chế độ ăn đóng vai trò đặc biệt quan trọng làm chậm quá trình lão hóa não và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như sa sút trí tuệ.

Theo Hindustan Times, bác sĩ Banga khuyến nghị người trung niên nên ưu tiên 3 nhóm thực phẩm chính để hỗ trợ trí nhớ và chức năng nhận thức:

Rau củ và trái cây nhiều màu sắc

Các thực phẩm này chứa nhiều chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương. Những lựa chọn được khuyến khích gồm bông cải xanh, cải bó xôi, cải xoăn, bơ, cà rốt, cam, lựu và ớt chuông. Việc bổ sung đa dạng rau củ và trái cây có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức theo tuổi tác.

Ngũ cốc nguyên hạt

Những thực phẩm như yến mạch, gạo lứt và quinoa cung cấp năng lượng ổn định hơn so với các loại tinh bột tinh chế, đồng thời hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Đường huyết thường xuyên tăng cao có thể gây ảnh hưởng xấu đến cả mạch máu và chức năng não. Những loại tinh bột tinh chế như cơm trắng dễ làm mất cân bằng đường huyết hơn.

Thực phẩm giàu omega-3

Omega-3 hỗ trợ trí nhớ và khả năng học tập, vì vậy bạn nên bổ sung cá béo, hạt lanh, hạt chia và quả óc chó vào thực đơn hằng ngày.

Bên cạnh đó, bác sĩ Banga khuyến cáo mọi người nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống nhiều đường, tinh bột tinh chế và thịt đỏ có thể làm tăng viêm và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đường ruột. Điều này cũng tác động đến não bộ thông qua mối liên hệ giữa ruột và não.