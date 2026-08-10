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Ngày 10/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh người phụ nữ bị tàu hỏa hất văng điện thoại ở "phố cà phê đường tàu".

Theo nội dung clip, nhiều người tụ tập ở khu vực "phố cà phê đường tàu" để chụp ảnh, ghi hình tàu hỏa chạy qua. Thời điểm này, một cô gái ngồi sát đường sắt, cầm điện thoại ghi hình thì bất ngờ tàu hỏa đi đến, va chạm làm chiếc điện thoại bị hất bay ra xa.

Cô gái ngồi sát đường ray tàu hỏa để ghi hình. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với PV VietNamNet, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, ngay khi tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh sự việc.

"Bước đầu, đơn vị xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tuy nhiên, chúng tôi chưa xác định được thời gian xảy ra sự việc", Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết.

Cũng theo vị này, qua rà soát cùng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong một tuần trở lại đây, đơn vị không ghi nhận vụ tai nạn đường sắt nào.

Hiện đơn vị vẫn tiếp tục phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xác minh vụ việc. Đồng thời, ngay trong chiều nay, đơn vị cử một tổ công tác xuống hiện trường để xử lý các vi phạm liên quan đến hành lang an toàn đường sắt.