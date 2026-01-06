UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh phương án tổ chức chạy tàu. Theo đề xuất, tàu khách từ phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía Bắc sẽ kết thúc hành trình tại ga Gia Lâm.

Ảnh: Linh Trang

Việc trung chuyển hành khách giữa hai ga Hà Nội – Gia Lâm và ngược lại sẽ do Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng phương án tổ chức thực hiện.

Nếu phương án này được chấp thuận, đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên sẽ không còn tàu khách chạy qua. Điều này tác động trực tiếp đến khu vực được gọi là “phố cà phê đường tàu” – điểm đến nổi tiếng với du khách quốc tế những năm gần đây.

Cùng với việc điều chỉnh tổ chức chạy tàu, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội, hoàn thành trong quý II/2026.

Sau khi tiếp nhận, thành phố sẽ triển khai chỉnh trang, cải tạo không gian lịch sử – văn hóa khu vực phía Tây khu phố cổ Hà Nội và phía Đông Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đồng thời, Hà Nội sẽ nghiên cứu phương án kiến trúc tuyến đường sắt đô thị số 1 đi qua khu phố cổ, khu phố cũ theo hướng hạn chế tối đa tác động đến cấu trúc không gian và cảnh quan vùng di sản.

Theo UBND TP Hà Nội, mục tiêu của đề xuất là bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên, gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên.

Phát huy cầu Long Biên như “bảo tàng sống” của Thủ đô

UBND TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với Cơ quan Kinh tế – Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên”. Dự án tập trung khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng cầu, đề xuất giải pháp cải tạo nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời xây dựng các kịch bản phát huy giá trị di sản của cây cầu hơn 120 năm tuổi.

UBND TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu phương án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch tại khu vực 131 ô vòm cầu đá dọc các tuyến phố Phùng Hưng – Gầm Cầu – cầu Long Biên.

Khu vực này được định hướng phát triển đồng bộ trong tổng thể không gian lịch sử – văn hóa – kiến trúc mang tầm di sản của Thủ đô, kết nối phía Tây khu phố cổ Hà Nội với phía Đông Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đây được xem là không gian đặc biệt quan trọng, gắn liền với cầu Long Biên – biểu tượng lịch sử, văn hóa và kiến trúc của Hà Nội, được ví như một “bảo tàng sống” trong ký ức đô thị.

Từ năm 2018, hàng loạt quán cà phê mọc lên ven đường sắt đi qua các phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Trần Phú, Phùng Hưng – đoạn giữa ga Hà Nội và ga Long Biên – thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Dù đã có lệnh cấm và rào chắn cố định tại đầu phố Trần Phú, mỗi ngày vẫn có hàng nghìn lượt khách tìm cách vào khu vực này để trải nghiệm cảm giác ngắm tàu chạy sát nhà dân.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhiều lần kiến nghị UBND TP Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt, song đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ.