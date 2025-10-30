Đồng thời, đây cũng là nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến cho cư dân trải nghiệm sống tiện nghi và trọn vẹn. Sự đồng hành của hai thương hiệu sẽ góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại tại trung du Bắc Bộ.

Kiến tạo biểu tượng sống đẳng cấp tại trung tâm Thái Nguyên

Trong bối cảnh Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, chuyển mình từ đô thị công nghiệp sang trung tâm phát triển đa chức năng, sự hợp tác giữa BV Land - nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp và Savills Việt Nam - đơn vị quản lý vận hành quốc tế hàng đầu, được xem là bước đi chiến lược mở ra chuẩn sống mới cho khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Savills là tập đoàn dịch vụ bất động sản quốc tế có trụ sở tại Anh, được thành lập từ năm 1855 và hiện hoạt động ở hơn 70 quốc gia. Tại Việt Nam, Savills đang quản lý hơn 130 dự án đa dạng phân khúc, từ nhà ở, văn phòng - thương mại, khu phức hợp đến bất động sản công nghiệp, hướng tới mô hình quản lý đồng bộ và bền vững.

Sở hữu uy tín toàn cầu và kinh nghiệm sâu rộng, Savills luôn được đánh giá cao bởi khả năng kết hợp giữa tiêu chuẩn vận hành quốc tế và sự am hiểu thị trường địa phương. Sự hợp tác giữa Savills Việt Nam và BV Land không chỉ là sự kết hợp giữa hai thương hiệu lớn, mà còn là sự gặp gỡ của hai triết lý phát triển bền vững và lấy con người làm trung tâm.

Trong bức tranh đô thị đang thay đổi từng ngày, Diamond Hill Thái Nguyên được xem là một trong những dự án tiên phong kiến tạo chuẩn sống quốc tế. Với vị trí chiến lược ngay trung tâm thành phố, dự án được quy hoạch đồng bộ giữa không gian ở, thương mại, cảnh quan và hệ thống tiện ích cao cấp, hình thành nên một quần thể đô thị hiện đại, năng động và bền vững.

Diamond Hill Thái Nguyên được xem là một trong những dự án tiên phong kiến tạo chuẩn sống quốc tế. Ảnh phối cảnh

Đặc biệt, Diamond Hill là dự án tiên phong tại Thái Nguyên đạt chứng nhận EDGE - chứng chỉ xanh quốc tế do IFC (Tổ chức Tài chính Quốc tế, thành viên Ngân hàng Thế giới) trao tặng cho các công trình đáp ứng tiêu chí tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, chia sẻ: “Diamond Hill Thái Nguyên thể hiện cam kết mạnh mẽ của BV Land trong việc tạo dựng không gian sống chất lượng, đồng thời thúc đẩy xu hướng phát triển bất động sản xanh tại địa phương. Đây là định hướng tích cực, phù hợp với giai đoạn chuyển mình của Thái Nguyên, khi đô thị này đang hướng tới mô hình phát triển cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng môi trường sống”.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội chia sẻ về mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai thương hiệu, với triết lý phát triển bền vững và lấy con người làm trung tâm

Không chỉ mang ý nghĩa của một công trình biểu tượng, Diamond Hill còn được kỳ vọng trở thành “điểm chạm” quan trọng góp phần nâng tầm diện mạo đô thị Thái Nguyên, nơi cư dân tận hưởng không gian sống trong lành, hiện đại, hòa quyện giữa thiên nhiên và nhịp sống năng động.

Đồng hành thiết lập tiêu chuẩn vận hành quốc tế tại Diamond Hill Thái Nguyên

Trong vai trò đơn vị quản lý, Savills Việt Nam áp dụng bộ tiêu chuẩn toàn cầu, được cụ thể hóa qua năm trụ cột dịch vụ cốt lõi: lễ tân chuyên nghiệp chuẩn cao cấp; hệ thống an ninh 24/7; nền tảng quản lý thông minh Property Cube; đội ngũ vận hành được đào tạo theo chuẩn quốc tế và quy trình vận hành xanh hướng tới phát triển bền vững.

Ứng dụng Property Cube, nền tảng công nghệ do Savills Asia phát triển và triển khai tại các thị trường trọng điểm như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) và Việt Nam, giúp cư dân tận hưởng trải nghiệm sống số hóa toàn diện.

Với Property Cube, mọi thao tác như đặt lịch sử dụng tiện ích, phản hồi dịch vụ, tra cứu thông tin hay cập nhật sự kiện đều được thực hiện nhanh chóng chỉ qua vài bước trên điện thoại. Đồng thời, nền tảng này cũng hỗ trợ ban quản lý và chủ đầu tư trong việc giám sát, bảo trì, quản lý tài sản một cách hiệu quả và minh bạch.

Savills Việt Nam mang đến Diamond Hill Thái Nguyên bộ tiêu chuẩn quốc tế toàn diện, ứng dụng công nghệ vào việc nâng cao chất lượng sống.

Ông Matthew Powell nhấn mạnh: “Chiến lược vận hành của Savills Việt Nam tập trung cân bằng giữa hiệu quả chi phí, giá trị bền vững và trải nghiệm cư dân, những yếu tố then chốt giúp Diamond Hill khẳng định vị thế là không gian sống cao cấp hàng đầu tại Thái Nguyên.”

Đây chính là minh chứng cho năng lực của Savills trong việc mang chuẩn quốc tế vào từng dự án, đồng thời thể hiện tầm nhìn của BV Land trong việc đầu tư dài hạn cho giá trị vận hành, dịch vụ, yếu tố tạo nên sự khác biệt bền vững cho mỗi công trình.

BV Land chú trọng phát triển dịch vụ, kỳ vọng kiến tạo những cộng đồng tinh hoa với phong cách sống thời thượng, văn minh. Ảnh phối cảnh

Với sự góp mặt của BV Land và Savills Việt Nam, Thái Nguyên đang dần vươn mình trở thành trung tâm mới của khu vực trung du Bắc Bộ, nơi chuẩn mực sống cao cấp được hiện thực hóa, nơi mỗi cư dân không chỉ sở hữu một căn hộ, mà còn là một phần của cộng đồng tinh hoa, biểu tượng cho chuẩn sống quốc tế, bền vững và thịnh vượng.

