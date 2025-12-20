Đây là năm thứ hai liên tiếp Savvycom góp mặt trong danh sách top 100 Doanh nghiệp bền vững, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc theo đuổi chiến lược tăng trưởng dài hạn dựa trên đổi mới công nghệ và các giá trị bền vững.

Ông Nguyễn Quang Hưng (đứng giữa) - Giám đốc Chuyển đổi số Công ty CP Savvycom đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng CSI 100

CSI - Bộ chỉ số hàng đầu đánh giá phát triển bền vững tại Việt Nam

Giải thưởng Corporate Sustainability Index (CSI) do VCCI chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Tài nguyên & Môi trường và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chương trình được đánh giá là một trong những hệ thống đo lường uy tín nhất hiện nay, phản ánh mức độ tuân thủ pháp luật, quản trị doanh nghiệp và tác động môi trường - xã hội của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Chỉ số CSI 2025 gồm 145 tiêu chí chia theo hai nhóm cơ bản và nâng cao, tập trung vào tuân thủ pháp lý, chuẩn mực vận hành, đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro. Năm nay, hệ thống đánh giá tiếp tục được nâng cấp với việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để đảm bảo khách quan và tăng hiệu quả tiếp cận cho doanh nghiệp.

Chủ tịch VCCI - ông Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI kiêm Trưởng Ban chỉ đạo CSI 2025 Hồ Sỹ Hùng cho biết chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp trên cả nước hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông nhấn mạnh rằng nhiều doanh nghiệp được vinh danh không chỉ duy trì kết quả phát triển bền vững mà còn tiên phong trong các xu thế mới như kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính và đổi mới mô hình quản trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh kinh tế thay đổi nhanh chóng.

Chiến lược phát triển bền vững của Savvycom

Phát triển bền vững luôn là một trong những định hướng chiến lược của Savvycom, thể hiện trong hệ thống quản trị minh bạch, tiêu chuẩn vận hành quốc tế và việc ứng dụng công nghệ tiên tiếnvào hoạt động.

Doanh nghiệp hiện sở hữu chứng nhận ISO27001 về an ninh thông tin và ISO9001 về quản lý chất lượng, đồng thời đẩy mạnh số hóa toàn diện thông qua chữ ký điện tử,hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử và hệ thống báo cáo tự động.

Song song với đó, doanh nghiệp mở rộng năng lực công nghệ thông qua hợp tác chiến lược với IBM, Google Cloud, SoftBank Corp. và Viettel IDC, tạo nền tảng triển khai các giải pháp kỹ thuật phức tạp và phục vụ hơn 100 khách hàng là doanh nghiệp và tập đoàn lớn tại nhiều quốc gia.

Trong lĩnh vực phát triển nhân lực, Savvycom duy trì môi trường làm việc đa dạng, linh hoạt và liên tục đầu tư vào đào tạo với hơn 150 giờ đào tạo cho cán bộ công nhân viên mỗi năm.

Doanh nghiệp cũng hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước như Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, FPT, RMIT và Đại học Sydney, tiếp nhận hơn 1.000 sinh viên thực tập từ khi thành lập đến nay.

Savvycom phối hợp cùng đối tác SoftBank Corp. tổ chức hội thảo “AI - Đòn bẩy trong tối ưu vận hành và tăng cường trải nghiệm nhân sự” tại Hà Nội

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cam kết dành 1% doanh thu cho các hoạt động cộng đồng. Doanh nghiệp đã triển khai các chương trình như trao học bổng, tặng sách cho học sinh vùng khó khăn, hỗ trợ trường học sau thiên tai và đồng hành cùng nhiều hoạt động chăm lo trẻ em yếu thế. Đây là những giá trị Savvycom duy trì song song với mục tiêu tăng trưởng, góp phần tạo tác động tích cực cho xã hội.

Đại diện Savvycom cho biết việc tiếp tục được ghi danh trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững là minh chứng cho định hướng chiến lược gắn kết giữa đổi mới công nghệ, quản trị minh bạch và phát triển cộng đồng. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp định hướng tiếp tục ưu tiên đầu tư vào năng lực công nghệ, nhất là ứng dụng AI, mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy các sáng kiến môi trường nhằm gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng và xã hội.

Bích Đào