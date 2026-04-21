Truyền thông để các tổ chức hiểu và áp dụng đúng quy định mới

Thời gian qua, hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, tạo cơ sở quan trọng cho việc nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng dữ liệu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, từ quy định đến thực tiễn triển khai vẫn còn một khoảng cách nhất định, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, các tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp.

Để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán cập nhật các quy định mới về pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngày 21/4, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA cùng Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam – VASB phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề “Tuân thủ pháp lý Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán” tại Hà Nội.

Bà Hoàng Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến các quy định mới của pháp luật như quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Khẳng định phổ biến, cập nhật quy định mới của pháp luật đến các đơn vị thành viên là một trong những hoạt động trọng tâm của VASB, bà Hoàng Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội nhận xét: Hành lang pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện là vấn đề khá mới, có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều chủ thể và các yêu cầu quản lý, tuân thủ cũng nhiều.

Từ thực tế đó, đại diện Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam cho rằng những diễn đàn như hội thảo “Tuân thủ pháp lý Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán” là cần thiết, giúp kết nối cơ quan quản lý, đơn vị xây dựng chính sách với các đối tượng thực thi, chịu sự điều chỉnh.

Qua đó, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức hiểu đúng và áp dụng đúng quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thực tiễn; ngược lại, qua tương tác với các đơn vị thành viên tham gia thị trường, cơ quan quản lý cũng nắm được những vấn đề phát sinh trong thực tiễn để góp phần hoàn thiện chính sách theo hướng vừa bảo đảm quản lý an toàn, vừa thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực.

Bảo vệ tốt dữ liệu giúp thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Ở góc độ của NCA, ông Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Hiệp hội nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu cá nhân đã trở thành một trong những tài sản có giá trị cốt lõi của nền kinh tế. Với lĩnh vực chứng khoán, dữ liệu không chỉ đơn thuần là thông tin, mà còn gắn trực tiếp với tài sản, hành vi đầu tư và niềm tin của hàng triệu nhà đầu tư trên thị trường.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân của NCA cho rằng, yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán không chỉ là cần thiết, mà là yêu cầu bắt buộc.

Theo ông Nguyễn Hồng Quân, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Theo dữ liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, chỉ riêng trong tháng 3/2026 đã có hơn 346.000 tài khoản chứng khoán mở mới, qua đó nâng tổng số tài khoản chứng khoán trên thị trường lên gần 12,7 triệu tài khoản. Đây là một con số rất đáng chú ý, phản ánh mức độ tham gia ngày càng sâu rộng của người dân cũng như tốc độ mở rộng nhanh chóng của thị trường trong nước thời gian gần đây.

Đặc biệt, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng vào đầu năm 2026 đang mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quy mô lớn từ các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của các nhà đầu tư mới trong nước. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận rõ những thách thức đi kèm.

“Một thị trường phát triển nhanh, với khối lượng lớn dữ liệu tài chính và dữ liệu cá nhân, sẽ trở thành mục tiêu hấp dẫn các đối tượng tội phạm mạng. Đây là nhóm đối tượng có xu hướng tận dụng chính những điểm yếu trong hệ thống quản trị dữ liệu và nhận thức của người dùng để thực hiện các hành vi xâm nhập, đánh cắp và khai thác dữ liệu”, ông Nguyễn Hồng Quân cho hay.

Chỉ rõ chứng khoán là lĩnh vực có nhiều loại dữ liệu nhạy cảm, đại diện NCA dẫn chứng: Các thông tin về giao dịch, biến động danh mục hay tăng trưởng tài sản không chỉ phản ánh năng lực tài chính của các nhà đầu tư, mà còn có thể bị lợi dụng để phục vụ các hành vi gian lận, lừa đảo hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

“Nếu không được bảo vệ một cách đầy đủ và bài bản, dữ liệu cá nhân hoàn toàn có thể trở thành “mỏ vàng” cho tội phạm mạng, kéo theo nguy cơ bị khai thác, xâm phạm đời tư và gây thiệt hại về tài sản cho người dân, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực tới sự an toàn và minh bạch của thị trường”, đại diện NCA nêu quan điểm.

Một lần nữa nhấn mạnh ngành chứng khoán là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, có mức độ nhạy cảm cao về dữ liệu, ông Nguyễn Hồng Quân cho rằng: Yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực này không chỉ là cần thiết, mà là yêu cầu bắt buộc; không chỉ để tuân thủ các quy định pháp luật, mà còn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng, qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam, sẽ từng bước hình thành các bộ quy tắc, sổ tay hướng dẫn và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ, qua đó nâng cao năng lực quản trị và đảm bảo an toàn dữ liệu một cách bền vững”, ông Nguyễn Hồng Quân thông tin thêm.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân của NCA cập nhật thông tin về mô hình đảm bảo an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong khuôn khổ hội thảo chuyên đề, các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán đã được các chuyên gia đến từ Ban Nghiên cứu, tư vấn chính sách pháp luật và Ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân của NCA và Fiingroup, VNDS phổ biến, cập nhật một số nội dung về thực thi pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân như: Một số lưu ý cho các công ty chứng khoán trong triển khai Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản liên quan; Mô hình đảm bảo an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân; Bảo vệ dữ liệu tạo dựng niềm tin trong kỷ nguyên số; Thực tiễn triển khai tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân.