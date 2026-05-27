Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Việc xử phạt hành vi vi phạm thông tin trên mạng sẽ được giải đáp vào tháng 7 tới.

Ở nội dung xử phạt hành vi vi phạm thông tin trên mạng, điều 95 vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, tại điểm d khoản 1 có quy định, mạng xã hội khi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu, sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Quy định này đang khiến nhiều người thắc mắc là liệu người dùng mạng xã hội tiến hành chia sẻ đường link liên kết tác phẩm báo chí từ các trang báo có vi phạm không?

Bên cạnh đó, nếu chỉ trích dẫn một phần thông tin từ tác phẩm báo chí và dẫn theo đường link lên mạng xã hội có thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này.

Ngoài ra, trong trường hợp mạng xã hội “xào lại” thông tin từ báo chí hay lấy lại các thông tin độc quyền của báo chí thì sẽ xử lý như thế nào?

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch), cho biết vào tháng 7 tới, Cục sẽ tổ chức hội nghị phổ biến nghị định 174/2026/NĐ-CP về phần thông tin điện tử.

Tại hội nghị này sẽ có Cục Bản quyền tác giả cùng chủ trì, lúc đó các thông tin thắc mắc liên quan tới nghị định sẽ được giải đáp để mọi người nắm rõ.

Bên cạnh quy định trên, nghị định 174/2026/NĐ-CP cũng đưa ra nhiều quy định mới về việc xử phạt các hành vi vi phạm về thông tin trên mạng, đồng thời mức phạt ở một số nội dung cũng tăng lên.

Chẳng hạn với việc đưa tin giả, tin sai sự thật với một số hành vi mang tính chất nghiêm trọng mức phạt có thể lên đến 50 triệu đồng, trong khi trước đây tại nghị định 15/2020/NĐ-CP mức phạt tối đa là 20 triệu đồng; hay mức phạt tại điều khoản về xử lý vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, trước đây tại nghị định 15 mức tối đa là 30 triệu đồng, nhưng giờ đây một số hành vi vi phạm quy định này, mức phạt cũng tăng lên 50 triệu đồng.