Sau khi giành tấm HCV đầy thuyết phục ở nội dung 5.000m, chiều 15/12, Nguyễn Thị Oanh tranh tài ở nội dung tiếp theo là 10.000m. Không có đối thủ ở khu vực, chân chạy sinh năm 1995 chỉ cần thi đấu đúng sức là có thể "bỏ túi" tấm HCV thứ 2 tại SEA Games 33.

Ngoài Nguyễn Thị Oanh, trong ngày 15/12, tuyền điền kinh còn nhiều hy vọng HCV ở các nội dung nhảy xa (nam), 400m rào (nữ), 800m nữ và đặc biệt là 4x100m tiếp sức nữ.

Nguyễn Thị Oanh đặt mục tiêu giành 3 HCV cá nhân tại SEA Games 33. Ảnh: S.N

Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, trong những ngày cuối ở môn điền kinh, cuộc cạnh tranh vị trí số 1 toàn đoàn giữa Việt Nam và Thái Lan rất căng thẳng. Hiện tại Thái Lan đang có 9 HCV, trong khi Việt Nam có 5, tuy nhiên những nội dung thế mạnh chưa thi đấu có thể giúp tuyển điền kinh Việt Nam bứt phá.

Ở môn bơi, tuyển bơi lội Việt Nam có thể đóng góp từ 2-3 HCV, ở các nội dung 50m ếch nam của Phạm Thanh Bảo, 200m ngửa nam của Hưng Nguyên, 400m tự do nam của Nguyễn Huy Hoàng.

Môn bắn súng cũng rất đáng chờ đợi với 2 xạ thủ hàng đầu Việt Nam là Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh, thi đấu ở nội dung 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp. Trước đó, trong ngày 14/12, Thu Vinh giành 2 HCV đồng thời phá 2 kỷ lục SEA Games.

Thu Vinh là niềm hi vọng HCV của tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: S.N

Các môn có thể đóng góp HCV cho đoàn thể thao Việt Nam còn có wushu với 7 nội dung chung kết, cử tạ (3 hạng cân), bi sắt, xe đạp...

Đáng chú ý, U22 Việt Nam gặp U22 Philippines ở bán kết bóng đá nam, trong khi ở môn bóng chuyền nữ là trận chung kết cực hấp dẫn giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và chủ nhà Thái Lan.

Tính đến hết ngày 14/12, đoàn thể thao Việt Nam tạm đứng thứ 3 BXH với 34 HCV, 34 HCB, 53 HCĐ, kém Indonesia 9 HCV. Nếu thi đấu hết sức và may mắn, các VĐV Việt Nam có thể giành khoảng 10 HCV trong ngày hôm nay để có cơ hội vươn lên vị trí thứ 2 trong những ngày tới.