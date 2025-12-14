Trong ngày thi đấu 14/12, thể thao Việt Nam đón nhận một khoảnh khắc đặc biệt tại SEA Games 33 khi Trần Hoàng Khôi – học sinh lớp 11, mới 16 tuổi đã xuất sắc giành HCV nội dung đơn nam bowling.

Chiến thắng của Khôi không chỉ gây bất ngờ lớn với giới chuyên môn mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử cho bowling Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á.

Niềm vui của Hoàng Khôi sau khi chiến thắng trong trận chung kết - Ảnh: LĐ Bowling Thái Lan

Trong trận chung kết, Hoàng Khôi đối đầu trực tiếp với đại diện chủ nhà Thái Lan, nơi áp lực khán giả và kinh nghiệm đều nghiêng về đối thủ.

Tuy nhiên, tay ném trẻ sinh năm 2009 này thi đấu cực kỳ bản lĩnh, đạt 235 điểm so với 210 của đối phương. Khôi ghi tới 9 cú strike cùng hàng loạt pha spare chính xác, cho thấy sự ổn định và tâm lý thi đấu đáng kinh ngạc ở tuổi thiếu niên.

Tấm HCV này là lần đầu tiên bowling Việt Nam bước lên bục cao nhất tại một kỳ SEA Games, sau nhiều năm chỉ dừng lại ở mục tiêu cạnh tranh huy chương.

Trước đó, Trần Hoàng Khôi đã sớm khẳng định tài năng với chức vô địch U13 Thái Lan mở rộng 2022 và HCV đơn nam giải vô địch bowling các đội mạnh quốc gia 2024.

Tấm HCV ngoài mong đợi của thể thao Việt Nam - Ảnh: LĐ Bowling Thái Lan

SEA Games 33 được xem là đấu trường lớn nhất trong năm của bowling Việt Nam. Với chiến tích lịch sử của Hoàng Khôi, đội tuyển không chỉ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra mà còn mở ra hy vọng lớn cho tương lai, khi một thế hệ trẻ đầy triển vọng đang sẵn sàng đưa bowling Việt Nam vươn tầm khu vực.