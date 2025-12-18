U22 Việt Nam đã tạo nên một trong những màn ngược dòng cảm xúc nhất lịch sử bóng đá trẻ khu vực khi đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 sau 120 phút thi đấu kịch tính, qua đó giành HCV SEA Games 33.

Trận chung kết diễn ra đầy căng thẳng khi đội chủ nhà U22 Thái Lan nhập cuộc mạnh mẽ và sớm vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một.

HLV Kim Sang Sik là người hùng

Hai bàn thua liên tiếp khiến U22 Việt Nam rơi vào tình thế vô cùng khó khăn, đối mặt với áp lực lớn từ khán đài và thế trận.

Tuy nhiên, bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc đã giúp các học trò của HLV Kim Sang Sik đứng dậy mạnh mẽ trong hiệp hai.

Những điều chỉnh chiến thuật hợp lý cùng sự tỏa sáng của các cá nhân đã giúp U22 Việt Nam ghi liền 2 bàn thắng, san bằng tỷ số 2-2 và kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Ở thời điểm thể lực suy giảm và tinh thần bị thử thách tột độ, U22 Việt Nam vẫn cho thấy ý chí kiên cường. Bàn thắng quyết định trong hiệp phụ đã nhấn chìm U22 Thái Lan, khép lại màn lội ngược dòng kỳ diệu.

Chiến thắng 3-2 mang về tấm HCV danh giá, đồng thời khẳng định bản lĩnh, khát vọng và vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á.

Những khoảnh khắc ăn mừng của U22 Việt Nam:

Trung vệ Hiểu Minh

Thanh Nhàn, tác giả bàn thắng quyết định chiến thắng

U22 Việt Nam tri ân CĐV Việt Nam có mặt trên sân Rajamangala

Thầy trò Kim Sang Sik tràn ngập niềm vui

Khoảnh khắc bùng nổ sau 120 phút căng thẳng đến nghẹt thở

Văn Thuận có dấu giày trong bàn thắng quyết định chiến thắng của Thanh Nhàn

Đình Bắc có một mùa SEA Games đầy xuất sắc

CĐV Việt Nam phấn khích, như muốn nổ tung sau cú ngược dòng nghẹt thở của thầy trò Kim Sang Sik trong trận chung kết SEA Games 33

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan).