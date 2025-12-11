Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 11/12 VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 11/12/2025, nhanh và chính xác.

Một ngày vàng của Thể thao Việt Nam, khi giành thêm 11 HCV – bao gồm 2 HCV không được tính vào bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Sau khi các cô gái vàng Karate mở màn, những nội dung như điền kinh hay bơi lội chính phục những tấm HCV ngoạn mục – đặc biệt là màn bứt phá nội dung 4x200 m tự do nam.

Các chàng trai Viết Tường - Huy Hoàng - Nguyễn Quốc - Hưng Nguyên khép lại ngày vàng của Thể thao Việt Nam

Dấu ấn Việt Nam cũng được thể hiện tại MMA – môn thể thao chưa được đưa chính thức vào SEA Games. Hai võ sỹ Quàng Văn Minh và Trần Ngọc Lượng áp đảo trước các đối thủ để giành HCV.

Danh sách huy chương của đoàn Việt Nam:

HCV: Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên - Bùi Ngọc Nhi (Karate - Kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (Taekwondo - 48 kg nam); Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục - ngựa tay quay); Đặng Đình Tùng (Ju-jitsu - 69 kg nam); Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục - vòng treo); Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh - nhảy 3 bước nam); Bùi Thị Ngân (Điền kinh - 1.500 m nữ); Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 m ếch nam); Nguyễn Viết Tường - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Văn Nguyễn Quốc - Trần Hưng Nguyên (4x200 m tự do nam).

HCB: Vũ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing - kayak đôi nam nữ 200 m); Mai Thị Bích Trâm/Vũ Hoàng Khánh Ngọc (Judo - Ju No Kata); Nguyễn Thị Quỳnh Như (Thể dục - chống nhảy); Nguyễn Khánh Linh (Điền kinh - 1.500 m nữ).

HCĐ: Nguyễn Thị Mai (Taekwondo - 48 kg nữ); Canoeing (Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn, đôi nam Kayak 200 m); Lương Đức Phước (Điền kinh - 1.500 m nam); Lê Thị Cẩm Dung (Điền kinh - ném đĩa nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi - 200 m hỗn hợp nữ).

Huy chương không tính bảng tổng sắp:

HCV: Quàng Văn Minh (MMA - 65 kg nam); Trần Ngọc Lượng (MMA - 60 kg nam).

HCB: Dương Thị Thanh Bình (MMA, 54 kg nữ).