Một ngày vàng của Thể thao Việt Nam, khi giành thêm 11 HCV – bao gồm 2 HCV không được tính vào bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.
Sau khi các cô gái vàng Karate mở màn, những nội dung như điền kinh hay bơi lội chính phục những tấm HCV ngoạn mục – đặc biệt là màn bứt phá nội dung 4x200 m tự do nam.
Dấu ấn Việt Nam cũng được thể hiện tại MMA – môn thể thao chưa được đưa chính thức vào SEA Games. Hai võ sỹ Quàng Văn Minh và Trần Ngọc Lượng áp đảo trước các đối thủ để giành HCV.
Danh sách huy chương của đoàn Việt Nam:
HCV: Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên - Bùi Ngọc Nhi (Karate - Kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (Taekwondo - 48 kg nam); Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục - ngựa tay quay); Đặng Đình Tùng (Ju-jitsu - 69 kg nam); Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục - vòng treo); Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh - nhảy 3 bước nam); Bùi Thị Ngân (Điền kinh - 1.500 m nữ); Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 m ếch nam); Nguyễn Viết Tường - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Văn Nguyễn Quốc - Trần Hưng Nguyên (4x200 m tự do nam).
HCB: Vũ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing - kayak đôi nam nữ 200 m); Mai Thị Bích Trâm/Vũ Hoàng Khánh Ngọc (Judo - Ju No Kata); Nguyễn Thị Quỳnh Như (Thể dục - chống nhảy); Nguyễn Khánh Linh (Điền kinh - 1.500 m nữ).
HCĐ: Nguyễn Thị Mai (Taekwondo - 48 kg nữ); Canoeing (Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn, đôi nam Kayak 200 m); Lương Đức Phước (Điền kinh - 1.500 m nam); Lê Thị Cẩm Dung (Điền kinh - ném đĩa nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi - 200 m hỗn hợp nữ).
Huy chương không tính bảng tổng sắp:
HCV: Quàng Văn Minh (MMA - 65 kg nam); Trần Ngọc Lượng (MMA - 60 kg nam).
HCB: Dương Thị Thanh Bình (MMA, 54 kg nữ).
Bơi – HCV
Đội bơi 4x200 m tự do nam xuất sắc về nhất với thành tích 7 phút 18 giây 67. Đây là tấm HCV thứ 11 của Việt Nam trong ngày.
Nguyễn Viết Tường là người xuất phát và có phần thất thế nhưng vẫn trong top 3. Nguyễn Huy Hoàng bơi thứ hai rút ngắn khoảng cách đáng kể trong 200 m của anh.
Sức trẻ của Trần Văn Nguyễn Quốc, người được xếp bơi thứ 3, giúp đội bứt phá ngoạn mục từ thứ 3 lên dẫn đầu trong vòng 200 m. Trần Hưng Nguyên bơi cuối đảm bảo lợi thế và nước rút về đích.
Bơi – HCĐ
Võ Thị Mỹ Tiên tiếp tục gây dấu ấn khi về thứ 3 và giành HCĐ nội dung 200 m hỗn hợp nữ, với thành tích 2 phút 16 giây 66.
Người chiến thắng là VĐV Singapore, đồng thời phá kỷ lục SEA Games của Ánh Viên.
Bơi - HCV
Phạm Thanh Bảo xuất sắc giành chiếc HCV cho Thể thao Việt Nam ở nội dung 100 m ếch nam, với thành tích 1’01’’43.
Điền kinh - Lịch sử SEA Games
Puripol Boonson của Thái Lan giành HCV nội dung 100 m nam.
Đồng thời, anh trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử SEA Games giành chiến thắng dưới 10 giây - cụ thể là 9,99 giây.
Bơi
Lương Jérémie Loic Nino về thứ 5 chung kết nội dung 50 m tự do nam.
Nguyễn Khả Nhi xếp thứ 7 chung kết nội dung 200 m tự do nữ.
Điền kinh – HCĐ
Lê Thị Cẩm Dung giành HCĐ môn ném đĩa nữ.
Điền kinh – cú đúp HCV và HCB
Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh lần lượt giành HCV và HCB nội dung 1.500 m nữ.
Điền kinh - HCĐ
Lương Đức Phước về hạng ba, đoạt HCĐ nội dung 1.500 m nam.
Điền kinh – HCV
Hồ Trọng Mạnh Hùng mang về tấm HCV nội dung nhảy 3 bước nam cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Sau 6 lần nhảy, thành tích tốt nhất của anh là 16m33. Đây là HCV mang tính lịch sử.
Bóng đá nữ
Đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc vượt qua nữ Myanmar với tỷ số 2-0, qua đó giành vé vào bán kết.
Bóng đá nam
U22 Việt Nam dễ dàng thắng U22 Malaysia 2-0, giành vé bán kết với ngôi đầu bảng B.
Thể dục dụng cụ - HCB
Đáng tiếc cho Nguyễn Thị Quỳnh Như ở nội dung nhảy chống. Ban đầu, Quỳnh Như được chấm điểm cao nhất. Tuy nhiên, sau đó đội Philippines khiếu nại lên trọng tài. Các trọng tài thay đổi kết quả, HCV thuộc về Philippines và Quỳnh Như nhận HCB.
16h33
Các VĐV Kanta nữ nhận HCV.
Judo - HCB
Bội đội Mai Thị Bích Trâm và Vũ Hoàng Khánh Ngọc để thua trong trận chung kết Ju No Kata và nhận HCB.
Thể dục dụng cụ - HCV
Đoàn Việt Nam có thêm chiếc HCV, khi Nguyễn Văn Khánh Phong giành chiến thắng ở nội dung vòng treo - 13,767 điểm.
Canoeing
Thêm HCB và HCĐ. Đoàn Việt Nam giành HCB nội dung kayak đôi nam nữ 200 m với Vũ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo đạt thành tích 37 giây 397, sau cặp Indonesia.
Đôi nam nội dung Kayak 200 m, Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn giành HCĐ với thành tích 34 giây 486, sau chủ nhà Thái Lan và Indonesia.
Ju-jitsu – HCV
Đặng Đình Tùng giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ Philippines trong trận chung kết nội dung Ne-waza hạng 69 kg, mang về tấm HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Thể dục dụng cụ - HCV
Ở chung kết nội dung ngựa tay quay, Đặng Ngọc Xuân Thiện hoàn thành tốt bài thi của mình, đạt được 14,367 điểm, xếp cao nhất và giành tấm HCV cho Thể thao Việt Nam.
MMA – HCV
Trần Ngọc Lượng vượt qua võ sỹ Indonesia trong trận chung kết nội dung hiện đại nam, hạng 60 kg.
Đây là HCV thứ hai của MMA Việt Nam tại SEA Games 33.
Taekwondo – HCV
Nguyễn Hồng Trọng mang về chiếc HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam khi thắng chung cuộc 2-1 trước đối thủ người Indonesia, hạng 48 kg nam.
MMA - HCV
Quàng Văn Minh thi đấu một chiều trong trận chung kết và thắng áp đảo đối thủ Malaysia – hiện đại nam, hạng 65 kg.
Với chiến thắng này, Minh nhận 200 triệu đồng tiền thưởng nóng từ Liên đoàn MMA Việt Nam.
Judo
Cặp Mai Thị Bích Trâm/Vũ Hoàng Khánh Ngọc giành chiến thắng trước đôi của chủ nhà Thái Lan ở nội dung Ju No Kata để vào chung kết.
Karate – HCV
Trong trận chung kết kata đồng đội nữ, các võ sĩ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên (thành viên còn lại là Bùi Ngọc Nhi) xuất sắc vượt qua chủ nhà Thái Lan để bảo vệ thành công HCV SAE Games, với bài thi Tomari Bassai.
Đây là tấm HCV đầu tiên của karate Việt Nam ở SEA Games 33, HCV đầu tiên trong ngày 11/12 của Thể thao Việt Nam.
Taekwondo
Nguyễn Hồng Trọng giành chiến thắng trước đối thủ Philippine, vào chung kết hạng cân dưới 54kg nam.
MMB - HCB
Dương Thị Thanh Bình mang về tấm huy chương đầu tiên trong ngày cho đoàn Thể thao Việt Nam, khi giành HCB hạng cân 54kg nữ, sau khi thua đối thủ Indonesia. Dù vậy, huy chương MMA không tính vào bảng tổng sắp.
Bóng chuyền
Đội nữ Việt Nam không mất nhiều khó khăn để giành chiến thắng 3-0 trước nữ Malaysia.
Cầu lông
Thùy Linh thua set 3 trước đối thủ Indonesia, dừng bước vòng 1/8 với kết quả chung cuộc 1-2.
Cầu lông
Nguyễn Thùy Linh cứu 3 set point. Tuy vậy, thể lực xuống khiến ngôi sao của Việt Nam chịu thua 20-22.
Kết quả sau 2 set là 1-1.
MMA
Bác sỹ đang giãn cơ phục hồi cho võ sỹ Trần Ngọc Lượng, một trong những võ sĩ MMA nổi bật của Việt Nam, sẽ chơi trận chung kết 60kg với đối thủ Indonesia lúc 14h30; và Quàng Văn Minh, người gặp đối thủ Malaysia ở chung kết 65kg lúc 13h00.
Nguyễn Trần Duy Nhất tiếp tục có mặt tại khán đài MMC Hall cổ vũ cho các võ sỹ MMA Việt Nam.
Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)
Cầu lông
Nguyễn Thùy Linh có màn ghi điểm ngoạn mục, thắng liên tiếp 9 trận để lật ngược tình thế thắng đối thủ Indonesia set 1 với điểm 21-16.
Taekwondo
Nguyễn Hồng Trọng giành quyền vào bán kết hạng cân dưới 54kg nam.
Karate
Đội Kata nữ Việt Nam vượt qua đối thủ Indonesia để đi tiếp vào chung kết lúc 14h, tranh HCV với chủ nhà Thái Lan.
Kata nam thua Indonesia, bước vào trận tranh HCĐ.
Cầu lông
Vũ Thị Trang thua VĐV chủ nhà Thái Lan 0-2 trong trận vòng loại đơn nữ.
Võ thuật tổng hợp (MMA)
Trước thềm 3 trận chung kết quan trọng vào chiều nay 11/12 của đội tuyển Võ thuật tổng hợp (MMA), Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh đã đến thăm, động viên tinh thần thi đấu của toàn đội.
Bơi lội
50 mét tự do nam - Lương Jérémie Loic Nino hoàn thành vòng loại, anh lọt vào chung kết nội dung 50 mét bơi tự do nam, sẽ tranh tài chiều nay.
200 mét tự do nữ - Nguyễn Khả Nhi vào top 8 vòng loại thứ hai nội dung 200 mét tự do nữ. Cô vào thi chung kết tranh huy chương chiều nay.
100 mét bơi ếch – Phạm Thanh Bảo vượt qua vòng đấu loại thứ hai, ở vị trí 3 (1’03’’16). Anh sẽ tranh HCV vào buổi chiều.
200 mét hỗn hợp cá nhân nữ - Võ Thị Mỹ Tiên đứng thứ 8 vòng loại thứ hai, vừa đủ để vào thi chung kết tranh huy chương.
Xe đạp địa hình
Chảo Ông Lủ Phim và Bùi Văn Nhất của Việt Nam đã hoàn thành phần thi vòng loại xe đạp địa hình. Văn Nhất gặp phải sự cố đáng tiếc trong lúc thi đấu.
Cả hai đang chờ kết quả.
9h00
Ngày thi đấu thứ hai SEA Games 33 chính thức bắt đầu.
Trịnh Trường Vinh, Lương Jérémie Loic Nino, Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân tham gia vòng loại các nội dung bơi lội.
Ở Ju-jitsu, một loạt VĐV Việt Nam thi đấu chung kết gồm: Đặng Đình Tùng; Phạm Trí Dũng, Nguyễn Tiến Triển; Phạm Lê Hoàng Linh, Phạm Thị Thu Hà, Trần Hồng Ân, Trần Hữu Tuấn/Nguyễn Thanh Trà; Sái Công Nguyên/Nguyễn Anh Tùng, Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn ngọc Bích.
Ngoài ra, lúc 9h00, các VĐV Việt Nam cũng thi vòng loại các môn Đua thuyền Kayak và Canoe, Cờ vua, xe đạp địa hình.
Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay 11/12