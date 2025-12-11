Trước lượt đấu cuối tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Malaysia là giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mà không cần quan tâm, so sánh hiệu số với các đội nhì bảng khác.

Điều này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik cùng các cầu thủ phần nào giải tỏa được áp lực phải thắng bằng mọi giá trước đối thủ khó chơi U22 Malaysia. Trong trường hợp có kết quả hòa, U22 Việt Nam và U22 Malaysia dắt tay nhau vào bán kết. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik khẳng định ông cùng các học trò không chủ hòa, mà đặt mục tiêu giành chiến thắng.

U22 Việt Nam chơi không tốt ở trận thắng U22 Lào 2-1.

Thực tế, dù U22 Malaysia thắng U22 Lào 4-1 (trong khi U22 Việt Nam thắng 2-1), nhưng không có nghĩa U22 Malaysia là đội mạnh hơn. U22 Lào sau trận ra quân gặp U22 Việt Nam đã gặp rất nhiều vấn đề về nhân sự, thể lực.

Bước vào trận đấu quyết định, U22 Malaysia cần ít nhất một trận hòa để xếp nhất bảng, giành vé đi tiếp. Vì vậy, nhiều khả năng đội bóng này sẽ bố trí đội hình thấp, đá phòng ngự phản công, thay vì mạo hiểm chơi tấn công.

Về lực lượng, dù mới đây U22 Malaysia bổ sung trung vệ Ubaidullah, nhưng cầu thủ chạy cánh Haqimi Azim Rosli khả năng vắng mặt. Không có đủ quân số, HLV Nafuzi Zain càng phải tỏ ra thận trọng, tập trung vào khâu phòng ngự.

HLV Kim Sang Sik chắc chắn biết rõ về điều này, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc không lo lắng. Ngược lại, ông thầy sinh năm 1976 cho các cầu thủ U22 Việt Nam chuẩn bị nhiều phương án tấn công, trong đó có cả không chiến, vốn không phải là sở trường của các cầu thủ Việt Nam.

Rõ ràng U22 Việt Nam chiến đấu hết sức để tự quyết định số phận của mình, đồng thời tạo cú hích tinh thần trước khi bước vào vòng knock-out.

Nhưng trận gặp U22 Malaysia sẽ khác.

Về lối chơi, HLV Kim Sang Sik có thể điều chỉnh nhân sự nhằm giúp U22 Việt Nam cơ động hơn ở tuyến giữa. U22 Việt Nam phải kiểm soát được thế trận, luân chuyển bóng nhịp nhàng và có sự chuẩn xác ở những đường chuyền cuối cũng như dứt điểm.

U22 Malaysia là đối thủ khác nhiều so với U22 Lào, vì thế đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nếu không chơi một trận đấu với 200% sức lực, sẽ rất khó đạt được mục tiêu.

Tuy nhiên, với tinh thần thoải mái khi cửa đi tiếp rộng mở, cùng sự chuẩn bị và nghỉ ngơi tới 8 ngày (trong khi đối thủ có 5 ngày), Đình Bắc và các đồng đội tự tin giành chiến thắng.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Malaysia diễn ra vào lúc 16h ngày 11/12 trên SVĐ Rajamangala tại Bangkok, Thái Lan.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Tuấn Phong, Văn Khang, Quốc Cường, Viktor Lê, Anh Quân, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Đình Bắc

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn