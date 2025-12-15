Nguyễn Thị Oanh bước vào chung kết 10.000m tại SEA Games 33 chiều 15/12, với áp lực lớn nhưng cũng đầy quyết tâm.

Chân chạy sinh năm 1995 lựa chọn chiến thuật hợp lý khi bám sát nhóm đầu trong phần lớn thời gian thi đấu, có lúc chủ động “núp gió” phía sau các đối thủ và người đồng đội Lê Thị Tuyết để tiết kiệm thể lực.

Nguyễn Thị Oanh vẫn không ngừng chinh phục những cột mốc mới - Ảnh: SN

Khi cuộc đua bước vào khoảng 3.000m cuối, Oanh mới thực sự tăng tốc. Cùng với Lê Thị Tuyết, cô tạo ra khoảng cách rõ rệt so với phần còn lại.

Bằng nền tảng thể lực vượt trội và bản lĩnh dày dạn, Nguyễn Thị Oanh cán đích đầu tiên với thành tích 34 phút 27 giây 93, giành tấm HCV thứ hai tại kỳ đại hội này. Lê Thị Tuyết về nhì với thời gian 34 phút 35 giây 26, mang về chiến thắng kép cho điền kinh Việt Nam.

Quan trọng hơn, tấm HCV này giúp Nguyễn Thị Oanh chính thức phá kỷ lục của đàn chị Nguyễn Thị Huyền để trở thành VĐV điền kinh Việt Nam giàu thành tích nhất lịch sử SEA Games với 14 HCV.

Tính từ lần đầu dự SEA Games, Oanh đã giành tổng cộng 15 huy chương, trong đó có 14 vàng - một cột mốc vĩ đại.

Tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh vẫn chưa dừng lại. Trước đó, cô đã vô địch 5.000m nữ và đang đứng trước cơ hội nâng kỷ lục lên con số 15 HCV nếu tiếp tục tỏa sáng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật ngày 16/12.