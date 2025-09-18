Chính phủ vừa ban hành Nghị định 248/2025 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.

Lương cơ bản từ 30-80 triệu đồng/tháng

Theo Nghị định, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ tịch công ty và kiểm soát viên chuyên trách được hưởng mức lương cơ bản từ 30-80 triệu đồng/tháng, tùy nhóm doanh nghiệp.

Ngoài ra, mức lương thực tế được tính dựa trên hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Người đại diện vốn, kiểm soát viên chuyên trách được xếp lương theo bảng lương của doanh nghiệp, làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Người đại diện không chuyên trách nhận lương từ cơ quan chủ sở hữu, còn thù lao do doanh nghiệp chi trả.

Lương tối đa gấp 4 lần lương cơ bản

Nghị định 248 quy định: Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch, mức lương tối đa có thể gấp 2 lần lương cơ bản, cộng thêm khoản tính theo tỷ lệ lợi nhuận vượt.

Trường hợp lợi nhuận vượt từ 2 đến 4 lần mức tối thiểu theo quy định, mức lương tối đa có thể gấp 2,5 đến 4 lần lương cơ bản.

Với doanh nghiệp lỗ hoặc không có lợi nhuận, lương tối đa giảm còn từ 50-80% mức lương cơ bản, trừ trường hợp đặc biệt tái cơ cấu.

Doanh nghiệp chỉ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thì lương tối đa gắn với chỉ tiêu khối lượng sản phẩm, có thể bằng 1,5 đến 2 lần lương cơ bản.

Như vậy, với lương cơ bản 80 triệu đồng, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước có thể nhận tối đa 320 triệu đồng/tháng nếu kết quả kinh doanh vượt xa chỉ tiêu.



Thù lao và tiền thưởng

Thù lao của thành viên hội đồng, kiểm soát viên không chuyên trách được trả theo thời gian làm việc thực tế, nhưng tối đa không vượt quá 20% lương của chức danh chuyên trách.

Tiền thưởng được trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi. Mức thưởng hằng năm tối đa không vượt số tháng lương theo quy định của doanh nghiệp.

Nghị định 248 có hiệu lực từ ngày 15/9, áp dụng chế độ từ 1/8 vừa qua. Nghị định 44/2025 về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước bị bãi bỏ.