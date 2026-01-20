Sau nhiều năm im ắng, Mitsubishi đang chuẩn bị đưa một trong những cái tên mang tính biểu tượng nhất của mình trở lại đường đua SUV địa hình.

Tại triển lãm ô tô Tokyo diễn ra vào cuối tháng 10 năm ngoái, ông Takao Kato, Chủ tịch Mitsubishi Motors đã xác nhận hãng sẽ ra mắt một mẫu SUV địa hình hoàn toàn mới vào năm 2026. Dù phát biểu khá ngắn gọn, thông điệp này gần như khẳng định chắc chắn rằng Pajero sẽ trở lại.

Hình ảnh chiếc SUV hoàn toàn mới được Ralliart – thương hiệu hiệu suất cao của Mitsubishi công bố mới đây. Ảnh: Mitsubishi

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ, đặc biệt khi Mitsubishi trước đó đã tung ra những hình ảnh teaser có nhiều nét tương đồng với các bức ảnh chụp thử từng bị rò rỉ.

Trong bối cảnh Toyota Land Cruiser đang gần như thống lĩnh phân khúc SUV khung gầm rời cỡ lớn, sự tái xuất của Pajero được kỳ vọng sẽ tạo ra một đối trọng thực sự, khiến cuộc chơi trở nên cân bằng và hấp dẫn hơn.

Dòng Pajero nguyên bản đã chính thức dừng sản xuất vào năm 2021, khép lại hành trình kéo dài 40 năm với bốn thế hệ, gắn liền với danh tiếng bền bỉ, khả năng off-road xuất sắc và thành tích ấn tượng tại các giải đua địa hình như Dakar Rally.

Gần đây, một đoạn video do Ralliart – thương hiệu hiệu suất cao của Mitsubishi công bố đã hé lộ hình ảnh một mẫu SUV có kích thước và phong cách rất gần với Pajero, mang thiết kế vuông vức, mạnh mẽ, đậm chất xe địa hình truyền thống nhưng được làm mới theo hơi thở hiện đại.

Một mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn được cho là nguyên mẫu của Mitsubishi Pajero đang thử nghiệm. Ảnh: Carscoops

Trước đó, từng xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Pajero thế hệ mới sẽ dùng chung nền tảng hoặc các thành phần quan trọng với Nissan Patrol, dựa trên mối quan hệ liên minh giữa Mitsubishi, Nissan và Renault.

Tuy nhiên, theo một báo cáo mới từ tạp chí BestCar của Nhật Bản, trích dẫn nguồn tin nội bộ, Mitsubishi đã quyết định đi theo con đường độc lập bằng cách tự phát triển và sản xuất Pajero mới thay vì “chia sẻ” sâu với Nissan.

Theo các thông tin rò rỉ, Pajero thế hệ mới nhiều khả năng sẽ sử dụng nền tảng khung gầm của Mitsubishi Triton thế hệ mới. Về động cơ, phiên bản tiêu chuẩn có thể được trang bị động cơ diesel tăng áp kép I-4 2.4L cho công suất khoảng 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm.

Thông số này khá tương đồng với Toyota Land Cruiser Prado hiện tại tại nhiều thị trường, vốn sử dụng động cơ diesel I-4 2.8L với công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Không chỉ dừng lại ở động cơ diesel, Mitsubishi nhiều khả năng cũng sẽ đưa yếu tố điện hóa lên Pajero mới. Một phương án hợp lý là sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid tương tự Outlander PHEV, kết hợp động cơ xăng 2.4L với hai mô-tơ điện và pin lithium-ion, cho tổng công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm.

Tuy nhiên, thách thức nằm ở việc hệ thống này có "đủ sức" để đáp ứng trọng lượng và kích thước lớn hơn đáng kể của Pajero hay không. Mitsubishi có thể sẽ phải tinh chỉnh hoặc nâng cấp cấu hình hybrid nếu muốn đảm bảo khả năng vận hành đúng chất SUV địa hình cỡ lớn.

Về giá bán, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức. Truyền thông Nhật Bản dự đoán Pajero mới sẽ có giá dao động từ 34.900-47.500 USD (913 triệu đồng - 1,25 tỷ đồng). Dù vậy, cần lưu ý rằng giá xe tại Nhật thường thấp hơn đáng kể so với các thị trường phương Tây.

Ví dụ, Toyota Land Cruiser 250 có giá khởi điểm từ 32.900 USD (864 triệu đồng) tại Nhật Bản, trong khi phiên bản tại Mỹ có giá lên tới 57.600 USD (1,512 tỷ đồng). Một phần sự chênh lệch đó do khác biệt về hệ truyền động. Trong trường hợp này, Nhật Bản sử dụng động cơ diesel, trong khi Bắc Mỹ sử dụng động cơ hybrid, bên cạnh đó còn liên quan đến thuế và chiến lược sản phẩm.

Điều này cho thấy khi ra mắt toàn cầu, Mitsubishi Pajero 2026 nhiều khả năng sẽ được định vị ở phân khúc cao cấp, đúng với vai trò biểu tượng mà Mitsubishi đang muốn khôi phục.

