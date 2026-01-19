Báo cáo số liệu bán hàng tháng 12/2025 từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công cho thấy nỗ lực "chạy doanh số" cuối năm của các hãng xe. Toàn bộ các mẫu xe sedan cỡ B đều ghi nhận tăng trưởng dương, qua đó kéo doanh số toàn phân khúc trong tháng 12/2025 đạt 5.381 xe, tăng 19,4% so với tháng 11.

Tuy vậy, nếu nhìn trên bức tranh cả năm 2025, phân khúc sedan cỡ B lại cho thấy xu hướng đi xuống khá rõ ràng. Tổng doanh số cả năm chỉ đạt 38.939 xe, giảm 16% so với năm 2024. Đây là kết quả phản ánh đúng thực tế thị trường khi sedan cỡ B ngày càng chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các mẫu SUV đô thị và xe gầm cao giá rẻ.

Các số liệu trên cho thấy sự phân hóa mạnh trong nội bộ phân khúc. Toyota Vios vẫn là mẫu xe "hot' khi tiếp tục giữ vai trò "đầu tàu", Honda City duy trì phong độ ổn định, trong khi Hyundai Accent lại chứng kiến sự "hụt hơi" đầy bất ngờ.

Cụ thể, cả năm 2025, Toyota Vios bán ra 13.424 xe, đứng đầu phân khúc. Honda City xếp thứ hai với 10.899 xe, theo sau là Hyundai Accent với 7.088 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mazda2 (5.465 xe), Mitsubishi Attrage (1.740 xe) và Kia Soluto (323 xe).

Toyota Vios có lần thứ 2 liên tiếp giữ ngôi vương phân khúc sedan cỡ B. Ảnh: TMV

Với 13.424 xe, Toyota Vios giữ ngôi đầu khá vững chắc, tạo khoảng cách gần 2.500 xe so với đối thủ bám đuổi. Riêng tháng 12/2025, Vios đạt 1.972 xe, mức doanh số cao nhất của mẫu xe này trong năm.

Tuy nhiên, lợi thế của Vios không nằm ở những cú bứt phá ngắn hạn mà đến từ khả năng duy trì doanh số ổn định, thường xuyên vượt mốc 1.000 xe/tháng và dẫn đầu tới 8 tháng trong năm 2025.

Dù dẫn đầu nhưng doanh số cả năm của Toyota Vios vẫn giảm nhẹ 5,5% so với năm 2024. Điều này cho thấy mẫu sedan "quốc dân" không chỉ chịu sức ép từ làn sóng xe SUV cỡ nhỏ mà còn từ chính Honda City, đối thủ ngày càng hấp dẫn hơn về thiết kế và trang bị.

Honda City có lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 2 ở phân khúc sedan cỡ B. Ảnh: HVN

Bám sát phía sau là Honda City với 10.899 xe bán ra. Đây là điểm sáng hiếm hoi của phân khúc khi City là mẫu xe trong nhóm dẫn đầu duy nhất ghi nhận tăng trưởng dương, tăng 3,8% so với năm 2024, đồng thời vượt lên chiếm vị trí thứ hai vốn thuộc về Hyundai Accent.

Mẫu xe sedan của Honda tăng tốc mạnh trong nửa cuối năm 2025, từ tháng 10 trở đi liên tục đạt doanh số trên 1.000 xe/tháng và khép lại năm với kết quả tốt nhất vào tháng 12, đạt 1.685 xe.

Thành công của Honda City đến từ chiến lược giá linh hoạt hơn, thiết kế trẻ trung, thể thao và khả năng vận hành được đánh giá cao. Quan trọng hơn, mẫu xe này thu hút được nhóm khách hàng gia đình vốn là những người không đặt nặng yếu tố "xe dịch vụ" như với Toyota Vios.

Hyundai Accent sụt giảm doanh số nghiêm trọng và mất vị trí thứ 2 vào Honda City. Ảnh: HTC

Ngược lại, năm 2025 lại là cú sốc lớn đối với Hyundai Accent. Từ mức hơn 13.500 xe trong năm 2024, từng là đối trọng trực tiếp của Vios, Accent chỉ còn bán được 7.088 xe trong năm 2025, giảm tới 47,6%. Khoảng cách giữa Accent và Honda City bị nới rộng lên hơn 3.800 xe.

Đáng chú ý, nửa đầu năm Accent vẫn bám sát Vios và xếp trên City, nhưng sang nửa cuối năm doanh số sụt mạnh, có những tháng chỉ đạt 300-500 xe.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở thiết kế chưa phù hợp với thị hiếu của người dùng, mà còn do sự dịch chuyển của chính nhóm khách hàng truyền thống của Hyundai sang các mẫu SUV đô thị như Creta hay Venue. Điều này khiến thị phần sedan của Hyundai bị "bào mòn" ngay từ các sản phẩm trong cùng hệ sinh thái.

Mazda2 vẫn duy trì được một lượng khách hàng trung thành và có mức tăng trưởng cao nhất phân khúc trong năm 2025. Ảnh: Mazda

Ở nhóm giữa bảng xếp hạng, Mazda2 duy trì vị thế ổn định với 5.465 xe bán ra trong năm 2025, tăng 7,3% so với năm 2024 và là mức tăng trưởng cao nhất phân khúc tính theo tỷ lệ phần trăm.

Thay vì lao vào cuộc đua xe dịch vụ, Mazda2 chọn hướng đi riêng với nhóm khách hàng nữ và gia đình nhỏ ở đô thị, nhờ thiết kế KODO, trang bị an toàn và cảm giác lái tốt, đồng thời giữ được hình ảnh cao cấp hơn mặt bằng chung.

Ở nhóm cuối, Mitsubishi Attrage và KIA Soluto cho thấy dấu hiệu thoái trào rõ rệt. Mitsubishi Attrage chỉ đạt 1.740 xe trong năm, giảm 30,4% so với năm 2024, khi lợi thế “nhập Thái, giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu” không còn đủ sức cạnh tranh trước xe cỡ A và SUV đô thị ngày càng đa dạng.

KIA Soluto thậm chí chỉ bán được 323 xe, giảm 37,8% so với năm 2024. Với doanh số bán chưa đến 1 xe/ngày, Soluto gần như biến mất khỏi danh sách lựa chọn của người tiêu dùng do thiết kế lỗi thời và trang bị nghèo nàn.

Tổng thể, bức tranh sedan cỡ B năm 2025 cho thấy xu hướng chuyển dịch về các mẫu xe của Nhật. Những mẫu xe có bản sắc rõ ràng, chiến lược giá linh hoạt và định vị khách hàng cụ thể như Toyota Vios, Honda City hay Mazda2 đều giữ được chỗ đứng vững chắc. Ngược lại, công thức "rẻ và đẹp" của xe Hàn đang dần mất đi lợi thế.

