Sếp Tân Hoàng Minh bị tạm hoãn xuất cảnh; thanh tra việc giảm lãi suất ngay trong tháng 11; giá xăng dầu đồng loạt lao dốc; khung giá điện mặt trời năm 2026;... là những tin tức chú ý trong tuần.

Sếp Tân Hoàng Minh bị tạm hoãn xuất cảnh

Cơ quan thuế vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Anh Dũng, chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Tính đến ngày 3/11, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh đang có khoản nợ thuế vượt ngưỡng quy định là hơn 312,1 tỷ đồng. Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với ông Dũng bắt đầu từ ngày 3/11/2026.

Ông Đỗ Anh Dũng còn được biết đến là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh), được thành lập năm 1993. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như sản xuất và xuất khẩu mây tre đan, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng…

Thanh tra việc giảm lãi suất tại các ngân hàng ngay trong tháng 11

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi Công văn số 10488/NHNN-TTNH gửi các NHNN Chi nhánh Khu vực về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất.

NHNN vừa yêu cầu các chi nhánh khu vực tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện giảm lãi suất tại một số tổ chức tín dụng. Hoạt động này được triển khai ngay trong tháng 11/2026.

Lợi nhuận lao dốc, Bkav Pro tiếp tục khất nợ 161 tỷ đồng gốc trái phiếu

CTCP Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro), doanh nghiệp do ông Nguyễn Tử Quảng làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, vừa công bố thông tin về tình hình chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

Bkav Pro do ông Nguyễn Tử Quảng điều hành tiếp tục chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận doanh nghiệp suy giảm mạnh, một số khoản phải thu quá hạn và áp lực tài chính kéo dài.

Khối ngoại gom mạnh VIC, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 1,5 tỷ USD

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 11/11 diễn biến phân hóa trong bối cảnh áp lực bán gia tăng, thanh khoản xuống thấp nhất 4 tuần.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 56 trên thế giới. Ảnh: VIC

Tuy nhiên, lực mua tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup, giúp VN-Index duy trì sắc xanh.

Đà tăng của VIC giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 1,5 tỷ USD, nâng tài sản lên 38,7 tỷ USD, xếp thứ 56 thế giới.

Khung giá điện mặt trời năm 2026: Cao nhất hơn 2.120 đồng/kWh

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 2946/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện đối với các nhà máy điện mặt trời năm 2026.

Theo đó, mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho loại hình nhà máy điện mặt trời quy định theo khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Mức giá tối đa cao nhất là 2.120,31 đồng/kWh, áp dụng cho điện mặt trời nổi kết hợp hệ thống pin lưu trữ tại miền Bắc.

Áp lực cung ứng điện năm 2027 gia tăng, EVN cần 166.000 tỷ đồng/năm đầu tư

Nhu cầu điện tiếp tục tăng khoảng 10% trong khi nhiều nguồn điện nền mới chưa kịp vận hành, khiến việc cung ứng điện năm 2027 đối mặt nhiều thách thức. Để đáp ứng nhu cầu giai đoạn 2026-2030, EVN dự kiến đầu tư bình quân 166.000 tỷ đồng/năm.

Hiện EVN đang thực hiện thủ tục đầu tư 22 dự án nguồn điện với tổng công suất 9.710 MW thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, gồm điện gió ngoài khơi Bắc Bộ, điện mặt trời nổi và các nguồn điện linh hoạt.

Giá xăng dầu đồng loạt lao dốc

Theo phương án điều hành giá xăng dầu ngày 12/11, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm mạnh.

Giá xăng E5RON92 giảm gần 1.500 đồng/lít, xuống còn 19.399 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.822 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Xăng dầu, điện cùng giảm, vì sao tô bún, đĩa cơm vẫn đắt?

Ngay cả khi giá điện, giá xăng dầu đồng loạt giảm thì tại nhiều quán ăn bình dân ở TPHCM, giá những đĩa cơm, tô bún, ly cà phê vẫn chưa thể quay về mức giá trước năm 2026.

45.000 đồng một tô bún giò heo là giá bán mà bà Phấn (phường An Nhơn, TPHCM) duy trì kể từ đợt tăng giá cuối cùng vào tháng 1/2026. Tính toán từng khâu, bà Phấn cho biết riêng tiền nguyên liệu bún, thịt, rau thơm, gia vị đã chiếm 50% giá thành, cộng thêm 25% cho mặt bằng, nhân công, điện, nước, gas và các khoản thuế, phí... thì phần lợi nhuận còn lại không lớn.

Tương tự, tại một quán cơm bình dân trên đường Phan Huy Ích (An Hội Tây, TPHCM) những thông báo thay đổi về giá ở canh khổ qua, canh chua cá lóc tăng, thịt kho tàu từ 40.000 lên 45.000 đồng/suất vẫn còn y nguyên, sau nhiều lần biến động về giá xăng, dầu, gas, thậm chí là bó rau, kg thịt.

Chị T., chủ quán, nói rằng cách nói giá tăng do xăng tăng chỉ là cách đổ lỗi nhanh nhất, ngắn gọn nhất mỗi khi điều chỉnh giá. Trên thực tế, có rất nhiều yếu tố để chủ quán quyết định tăng giá, dù không loại trừ một số nhóm "tát nước theo mưa".

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ dòng tiền 48.100 tỷ đồng đáng ngờ tại Xăng dầu Thanh Bình

Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận số 769/KL-TTCP ngày 28/10/2026 về thanh tra chuyên đề diện rộng hoạt động kinh doanh xăng dầu. Cuộc thanh tra được thực hiện tại 260 doanh nghiệp, gồm 23 thương nhân đầu mối và 237 thương nhân phân phối, từ ngày 10/7 đến 5/10/2026.

Một vụ việc đáng chú ý liên quan đến Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình và 12 doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty xăng dầu Thanh Bình sử dụng 4.692 hóa đơn đầu vào từ 12 công ty “ma”, giá trị khoảng 42.600 tỷ đồng; kiến nghị cơ quan điều tra xử lý các hành vi có dấu hiệu tội phạm.