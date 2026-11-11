Chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán, nhưng khối ngoại tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vingroup. Đà tăng của VIC giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 1,5 tỷ USD, nâng tài sản lên 38,7 tỷ USD, xếp thứ 56 thế giới.

Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Vingroup

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 11/11 diễn biến phân hóa trong bối cảnh áp lực bán gia tăng, thanh khoản xuống thấp nhất 4 tuần. Lãi suất huy động cao, lo ngại lạm phát và khả năng Mỹ tăng lãi suất khiến nhà đầu tư thận trọng.

Tuy nhiên, lực mua tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup, giúp VN-Index duy trì sắc xanh. Kết phiên, chỉ số tăng 3,83 điểm, lên 1.746,9 điểm.

Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng 3.200 đồng, lên 245.200 đồng/cp. Vinhomes (VHM) tăng 500 đồng, lên 62.500 đồng/cp.

VIC là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất phiên, với giá trị khoảng 139 tỷ đồng. VHM cùng các mã POW, HDB, TPB, HPG, MSN và GAS cũng được mua ròng hàng chục tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 48 tỷ đồng. NVL và ACB lần lượt bị rút khoảng 39 tỷ đồng và 35 tỷ đồng.

Đà tăng của VIC giúp tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng, theo Forbes, tăng thêm 1,5 tỷ USD trong ngày 11/11, lên 38,7 tỷ USD. Ông hiện xếp thứ 56 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Tại Đông Nam Á, ông Vượng bỏ xa các tỷ phú đứng sau. Tỷ phú Singapore Jason Chang sở hữu khoảng 20 tỷ USD, xếp thứ 133 thế giới, trong khi tỷ phú Philippines Enrique Razon Jr. có khoảng 18 tỷ USD, xếp thứ 155.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 56 trên thế giới. Ảnh: VIC

Vì sao dòng tiền tìm đến hệ sinh thái Vingroup?

Dòng tiền tìm đến VIC và VHM trong bối cảnh Vingroup đang mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, ô tô điện đến hạ tầng, công nghiệp và công nghệ.

Động lực đầu tiên đến từ kết quả kinh doanh. Sau 9 tháng, doanh thu Vingroup tăng hơn gấp đôi, lợi nhuận sau thuế vượt 25% kế hoạch cả năm. VinFast đạt sản lượng hơn 211.000 ô tô điện toàn cầu, tăng 91% so với cùng kỳ, đồng thời mở rộng tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Ở mảng bất động sản, Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng gần 219.600 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 35%. Giá trị sản phẩm đã bán nhưng chưa bàn giao đạt 185.600 tỷ đồng, tạo nguồn doanh thu tiềm năng cho các kỳ tiếp theo.

Green SM cũng nổi lên như một động lực tăng trưởng mới. Theo VNDirect, doanh nghiệp đang vận hành khoảng 288.000 xe điện tại 8 quốc gia, hướng tới mở rộng lên 11 thị trường vào cuối năm 2026. Đáng chú ý, ban lãnh đạo đã xác nhận kế hoạch IPO tại Hong Kong.

Trong lĩnh vực hạ tầng, VinSpeed hợp tác với Siemens Mobility cung cấp tàu và hệ thống vận hành cho hai tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ. Liên danh Vinhomes - SGC cũng lên kế hoạch triển khai 5 tuyến metro tại Hà Nội, tổng mức đầu tư gần 900.000 tỷ đồng.

Vingroup còn mở rộng sang công nghiệp và công nghệ thông qua hợp tác với Danieli (Italy) phát triển sản xuất thép ray tại Hà Tĩnh, đầu tư robot và dự án chùm 4 vệ tinh VinSat dự kiến phóng vào tháng 4/2027.

Chiến lược này tạo kỳ vọng về một hệ sinh thái liên kết giữa bất động sản, hạ tầng, vật liệu và công nghiệp, giúp tập đoàn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị các dự án quy mô lớn.

Tuy nhiên, tham vọng mở rộng cũng đi kèm áp lực vốn. Đến ngày 30/9, tổng tài sản Vingroup đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng gần 50% so với đầu năm. Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 106.800 tỷ đồng, trong khi nợ vay gần 390.000 tỷ đồng.

Trong 12 tháng gần nhất, tập đoàn huy động hơn 2,3 tỷ USD qua trái phiếu quốc tế, cổ phiếu ưu đãi và các khoản vay hợp vốn.

Quy mô vốn lớn giúp Vingroup triển khai các dự án, nhưng cũng làm gia tăng áp lực trả nợ và quản trị dòng tiền. Lãi suất cao, nguy cơ đội vốn, chậm tiến độ và thời gian hoàn vốn dài có thể ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Do đó, triển vọng Vingroup không chỉ phụ thuộc vào quy mô hệ sinh thái và tốc độ mở rộng, mà còn ở khả năng chuyển hóa các dự án thành doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền bền vững. Đây sẽ là yếu tố quyết định sức hấp dẫn dài hạn của cổ phiếu VIC và VHM.